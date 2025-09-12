Ministrul de externe polonez: Polonia așteaptă acțiuni ferme din partea Statelor Unite după incursiunea dronelor rusești

Polonia speră că Washingtonul va reacționa în consecință, în sprijin față de Varșovia după incursiunea dronelor rusești din această săptămână, a declarat vineri ministrul de externe Radoslaw Sikorski.

Miercuri, Polonia a doborât drone rusești care au intrat în spațiul aerian al țării. Este prima situație în care un stat membru NATO a deschis focul în contextul războiului Rusiei din Ucraina.

Țările europene din bloc au condamnat acest incident, dar cu toate acestea, Washingtonul a evitat în mare parte declarațiile.

Donald Trump a spus că acest eveniment „ar fi putut fi o greșeală”, dar comentariul președintelui a determinat Polonia, unul dintre cei mai apropiați aliați ai Statelor Unite în Uniunea Europeană, să spună că acțiunile Rusiei au fost clar intenționate.

Într-un interviu acordat Reuters la Kiev, unde se afla pentru a susține Ucraina, Radoslaw Sikorski a spus că Varșovia speră în continuare la o poziție mai puternică din partea Washingtonului.

„Așadar, sperăm că Statele Unite se vor alătura altor aliați în solidaritate.Trebuie să-i arătăm colectiv lui Putin că există limite ale războiului său hibrid, unde îl vom opri. Pentru că amintiți-vă, acesta nu este un incident izolat. Face parte dintr-un tipar.”, a spus el.

Moscova a declarat că nu a intenționat niciodată să vizeze Polonia în urma incidentului de miercuri.

Cu toate astea, ministrul de externe polonez a declarat că durata incursiunii, numărul de drone implicate și traiectoria lor arată, în mod cert, că nu a fost un accident.

„Nu credem în 20 de greșeli în aceeași noapte. Lupta aeriană a durat șapte ore. Șapte ore nu este o greșeală. Nu există nimic de consultat (cu Rusia). Știm că Rusia a făcut-o. Și ne-am săturat de obscuritățile și minciunile lor.”, a spus Radoslaw Sikorski.