Ministrul de Externe al Poloniei, vizită la Kiev pe fondul exercițiilor militare ruso-belaruse

Conform DW, Ministrul de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a ajuns la Kiev, unde a fost primit de omologul său ucrainean Andrii Sybiha.

Potrivit declarațiilor lui Sybiha, cei doi oficiali vor aborda teme precum securitatea regională, aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și NATO, precum și măsuri suplimentare de presiune asupra Rusiei.

„În fața escaladării terorii rusești împotriva Ucrainei și a provocărilor la adresa Poloniei, stăm ferm împreună,” a transmis Sybiha pe platforma X.

Vizita are loc în contextul în care Rusia și Belarus au început exercițiile militare „Zapad 2025”, programate între 12 și 16 septembrie, care implică zeci de mii de soldați și includ antrenamente cu noul sistem de rachete Oreshnik, capabil, potrivit presei ruse, să transporte focoase nucleare.

Manevrele, desfășurate în principal pe teritoriul Belarusului, vin la doar câteva zile după ce Polonia a doborât drone rusești intrate în spațiul său aerian, incident pe care Varșovia l-a catalogat drept „fără precedent”.

Kremlinul a declarat că exercițiile, desfășurate periodic din 1977, nu vizează niciun stat anume, însă tensiunile cu NATO rămân ridicate, iar Varșovia și Kievul își reafirmă cooperarea strategică în fața amenințărilor ruse.