Un bloc rezidențial din Kiev lovit de o rachetă rusă la începutul războiului a fost complet restaurat. Blocul înalt din imagini a fost una dintre primele clădiri rezidențiale din capitala Ucrainei lovite de atacurile rusești. În dimineața zilei de sâmbătă, 26 februarie 2022, o rachetă rusă a lovit unul dintre colțurile clădirii.

Serviciile de urgență au primit primul apel la ora 8:15, iar echipele de salvare au intervenit rapid, ajutând persoanele rănite. Nu au existat victime. Clădirea are 27 de etaje și este situată în cartierul sud-vestic al Kievului, la adresa Lobanovskyi Avenue nr. 6a, scrie Factcheck.bg.

Atacul asupra unei ținte civile a devenit rapid o știre de interes internațional, fiind relatat de presa din mai multe țări, inclusiv din Bulgaria. Imaginile și înregistrările video publicate arătau clar distrugerile din mai multe unghiuri. Presa ucraineană a relatat că șase apartamente au fost complet distruse și deveniseră nelocuibile, iar alte 16 au suferit avarii mai ușoare.

În timpul atacurilor cu rachete, populației din Ucraina i se recomandă să urmeze așa-numita „regulă a celor doi pereți”, adică să se adăpostească în zonele clădirii unde există cel puțin doi pereți între ei și exterior. Este foarte probabil ca această regulă să fi salvat vieți în timpul atacului.

Reconstrucția a durat peste 10 luni

La început, locatarii nu credeau că imobilul va fi reparat prea curând, deoarece războiul era încă în desfășurare, iar autoritățile prioritizau refacerea infrastructurii și a clădirilor publice.

După atac, aproape toți locatarii s-au mutat, considerând clădirea prea periculoasă, mai ales că în prima săptămână după explozie nu exista electricitate, apă sau căldură. Serviciile au fost restabilite ulterior, iar un lift de urgență a fost pus în funcțiune. Locatarii au început să curețe singuri molozul și să strângă fonduri pentru a consolida părțile clădirii care își pierduseră suporturile de beton, evitând astfel prăbușirea. Au reușit să adune peste 50.000 de dolari, iar structura a fost întărită cu stâlpi de oțel pentru a susține etajele superioare.

La sfârșitul lunii mai, autoritățile locale din Kiev au anunțat că vor acoperi costurile pentru renovarea completă a clădirii. După o inspecție tehnică, experții în construcții au decis că etajele de deasupra zonei de impact erau prea afectate și deformate, fiind necesară demolarea și reconstrucția lor integrală. Costul lucrărilor a fost estimat la peste 50 de milioane de grivne (aproximativ 1,3 milioane de dolari).

Fotografii din etapele următoare ale lucrărilor, publicate pe rețelele de socializare, arată cum întreaga parte dreaptă superioară a clădirii a fost demontată.

În lunile august și septembrie 2022, unele posturi de televiziune ucrainene au difuzat reportaje despre renovarea de pe Lobanovskyi Avenue 6a, unde se putea observa că părțile lipsă ale etajelor superioare erau înlocuite. Potrivit BBC, care a citat date ale administrației orașului Kiev, 17 clădiri rezidențiale multifamiliale au fost grav avariate de atacurile cu rachete. Consiliul local a finanțat reconstrucția a 11 dintre ele, iar lucrările la celelalte urmau să fie finalizate în prima jumătate a anului 2023.

Procesul de reconstrucție, atent documentat

Un videoclip publicat pe canalul News LIVE de pe YouTube arată stadiul reparațiilor în noiembrie anul trecut.

În decembrie, autoritățile din Kiev au publicat fotografii cu mai multe clădiri a căror reconstrucție fusese finalizată. Printre acestea se afla și blocul înalt de pe Lobanovskyi Avenue. Imaginile arătau că structura fusese complet restaurată, deși lucrările de finisare a fațadei nu erau încă terminate.

Știri și imagini cu clădirea renovată au apărut în ultimele luni în mai multe publicații ucrainene. Veridicitatea informațiilor a fost confirmată și de platforma ucraineană de fact-checking Stopfake.org.

Blocul rezidențial din Kiev, ale cărui fotografii circulă pe Twitter, a fost într-adevăr restaurat după ce a fost lovit de o rachetă rusă la 26 februarie 2022. În ciuda gravității avariilor și a termenului relativ scurt, părțile afectate ale clădirii sunt acum locuibile. Pagubele și procesul de reconstrucție au fost atent documentate de presa ucraineană și internațională.