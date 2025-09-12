Rusia și Belarus încep astăzi exercițiile militare Zapad 2025. Țările vecine, din NATO, iau măsuri sporite de securitate

Rusia și Belarus au demarat exercițiile militare comune Zapad 2025, care au loc la câteva zile după ce drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, stârnind îngrijorarea membrilor NATO.

Exercițiile vor dura până în data de 16 septembrie, iar ele vor simula respingerea unui atac inamic și vor include planificarea utilizării armelor nucleare. La aceste exerciții vor fi implicați aproximativ 7.000-8.000 de soldați, un număr semnificativ mai mic decât în versiunile anterioare.

Generalul-locotenent în rezervă al Forțelor Aeriene ale SUA, Lance Landrum, a declarat pentru Radio Free Europe/Radio Liberty că scopul cel mai probabil al acestor exerciții militare „este ca [președintele rus Vladimir] Putin să încerce să arate că este încă puternic, că războiul din Ucraina nu i-a afectat cu adevărat”.

Îngrijorări în rândul statelor de la granița cu Belarus

Exercițiile Zapad au stârnit deja îngrijorarea Ucrainei și Letoniei, Lituaniei și Poloniei, care vor urmări cu atenție evoluția acestora. Ultimele exerciții Zapad au avut loc în urmă cu patru ani, în 2021. Atunci, ele au fost folosite ca pretext pentru mutarea trupelor ruse în Belarus, iar câteva luni mai târziu au pătruns în Ucraina în februarie 2022.

Un purtător de cuvânt al NATO a declarat pentru RFE/RL că alianța monitorizează îndeaproape activitatea militară rusă, dar subliniază că NATO „nu vede nicio amenințare militară imediată” împotriva vreunui membru.

Măsuri de securitate luate

Țările aflate în vecinătatea Belarusului au luat măsuri sporite de securitate cu ocazia acestor exerciții.

După pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian polonez în urmă cu câteva zile, Varșovia a luat măsura de a închide complet frontiera cu Belarus pe întreaga durată a exercițiilor militare.

„Exercițiul din acest an va indica foarte probabil modul în care Moscova se așteaptă să se desfășoare un război împotriva NATO”, a scris Consiliul German pentru Relații Externe într-un raport recent care prezenta o previzualizare a exercițiilor, mai notează RFE/RL.