Polonia restricționează traficul aerian de-a lungul frontierei de est, după incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al țării

„La cererea Comandamentului Operațional al Ramurilor Forțelor Armate … vor fi introduse restricții de trafic aerian în partea de est a Poloniei sub forma zonei restricționate EP R129”, a anunțat Agenția Poloneză de Navigație Aeriană într-un comunicat publicat miercuri seara, citat de Reuters.

Restricțiile au intrat în vigoare miercuri la ora 22:00 GMT și se aplică până pe 9 decembrie, se arată în comunicat.

De la răsărit până la apus, zborurile în zona restricționată sunt interzise, cu excepția aeronavelor cu echipaj uman care operează în conformitate cu un plan de zbor cu transpondere adecvate și mențin o comunicare bidirecțională cu autoritățile aeriene, a precizat agenția.

Excepțiile acestor restricții

Restricțiile fac excepție și pentru zborurile militare și unele zboruri speciale suplimentare și indicativele de apel.

„De la apusul soarelui până la răsăritul soarelui, există o interdicție totală a zborurilor, cu excepția aeronavelor militare… În zona EP R129, există o interdicție de zbor de 24 de ore pentru aeronavele civile fără pilot, a declarat agenția.

Ministerul Apărării al Rusiei a transmis miercuri că dronele sale au efectuat un atac major asupra instalațiilor militare din vestul Ucrainei, dar că nu a planificat să lovească niciun obiectiv din Polonia.

Polonia a doborât miercuri dimineață drone suspectate a fi rusești în spațiul său aerian, cu sprijinul avioanelor aliaților săi din NATO, fiind prima dată când un membru al alianței militare occidentale a tras focuri de armă în timpul războiului Rusiei în Ucraina.