Iranul redeschide spațiul aerian

Restricția, care s-a încheiat la ora 3:30 a.m. UTC, sau 10:30 p.m. EST miercuri, a fost în vigoare timp de 5 ore, potrivit CNBC.

Datele în timp real de la FlightRadar24 au arătat că majoritatea aeronavelor încă ocoleau spațiul aerian iranian la ora 4:00 UTC, deși unele companii aeriene interne începuseră să reia zborurile.

Ordinul inițial scutea zborurile internaționale către și dinspre Teheran, cu condiția să primească aprobarea prealabilă din partea autorității aviatice civile iraniene.

Închiderea spațiului aerian survine pe fondul escaladării tensiunilor după ce președintele american Donald Trump a amenințat cu intervenția în urma represiunii sângeroase a protestelor antiguvernamentale din Iran. Trump a declarat public că va „veni în ajutorul” protestatarilor iranieni dacă represiunea violentă va continua.

SUA au început să relocheze o parte din personalul și echipamentele din bazele militare americane din Orientul Mijlociu, pe fondul amenințărilor iraniene de a ataca aceste locații dacă Washingtonul va lansa un atac.

Ulterior, Trump a părut să-și modereze tonul. Vorbind miercuri seara la Casa Albă, Trump a declarat că i s-a dat asigurarea că uciderea protestatarilor din Iran a încetat și că va „urmări situația și va vedea” în ceea ce privește o eventuală acțiune militară a SUA.

Mai multe companii aeriene au anulat sau redirecționat zborurile către Teheran în ultimele zile. Cea mai mare companie aeriană din India, IndiGo, a declarat joi că unele dintre zborurile sale internaționale vor fi afectate de închiderea spațiului aerian al Iranului.