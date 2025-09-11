Consiliul de Securitate al ONU se reunește pentru a discuta pe tema încălcării spațiului aerian polonez

Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgență, la cererea Poloniei, pentru a discuta încălcarea spațiului aerian polonez din această săptămână, a anunțat joi Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei, citat de Reuters.

Anunțul vine în urma unei operațiuni fără precedent în care Polonia, stat membru al Uniunii Europene și al NATO, susținută de aliații NATO, a doborât miercuri drone rusești suspectate că i-au încălcat spațiul aerian.

Ministerul rus al Apărării a declarat că dronele sale au efectuat un atac major asupra vestului Ucrainei, dar că nu a planificat să lovească niciun obiectiv din Polonia

„Noi atragem atenția lumii asupra acestui atac fără precedent al Rusiei cu drone asupra unui membru al ONU, UE și NATO”, a declarat ministrul de Externe Radoslaw Sikorski la un post de radio local.

„Am apărut în fața Consiliului de Securitate al ONU în trecut și mi se pare că argumentele noastre au fost convingătoare”.

Moscova a negat responsabilitatea pentru incident, un diplomat de rang înalt din Polonia afirmând că dronele au venit din direcția Ucrainei, țară invadată de Rusia în 2022.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat că dronele sale au efectuat un atac major asupra unor instalații militare din vestul Ucrainei, dar că nu a planificat să lovească niciun obiectiv din Polonia.