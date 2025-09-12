Trump, despre dronele rusești în Polonia: „Ar fi putut fi o greșeală”

„Ar fi putut fi o greșeală”, a apreciat Donald Trump.

Cu toate acestea, el și-a exprimat frustrarea cu privire la situație. „Dar, indiferent de asta, nu sunt mulțumit de nimic legat de întreaga situație”, a declarat președintele Donald Trump, potrivit AFP.

„Dar sperăm că va lua sfârșit”, a mai adăugat președintele SUA.

Declarațiile sale au stârnit reacție din partea Poloniei. Văzând comentariul, ministrul polon de Externe, Radosław Sikorski a reacționat: „Nu, nu a fost o greșeală”, a comentat oficialul pe X vineri dimineață.

Consiliul de securitate al ONU se va reuni de urgență vineri, după incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian polon.

În 10 septembrie, cel puțin 19 drone rușești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, țara fiind primul stat NATO nevoit să doboare drone de război. Cu toate acestea, dronele rusești au mai căzut și în țări alte țări: Letonia, România sau Republica Moldova și chiar un al precedent în estul Poloniei.

Liderii internaționali au reacționat, afirmând sprijinul pentru Polonia și criticând acțiunile Rusiei. Președintele Zelenski a acuzat însă o lipsă de acțiuni concrete din partea liderilor internaționali.

Oficialii de la Kremlin au negat că dronele le-ar aparține, precizând că acestea nu au o rază atât de lungă de acțiune