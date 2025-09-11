Dronele rusești căzute în Polonia: Zelenski acuză lipsă de acțiuni concrete / Oficialul propune crearea unui spațiu aerian comun

„Ucraina a oferit Poloniei asistența necesară pentru a răspunde. Nimeni nu poate garanta că nu vor fi sute de drone dacă deja există zeci. Numai forțele europene unite pot oferi o protecție reală. Suntem gata să oferim asistență cu tehnologie, instruirea echipajelor și informațiile necesare.

Din păcate, până în prezent, Rusia nu s-a confruntat încă cu o reacție dură din partea liderilor mondiali la ceea ce fac rușii – o reacție cu acțiuni concrete. Există mai mult decât suficiente declarații, dar încă lipsesc acțiunile”, a precizat acesta în discursul său de miercuri seară, citat de Ukrainska Pravda.

Zelenskyy a subliniat că Rusia testează limitele posibilului și modul în care reacționează liderii internaționali. Potrivit președintelui Ucrainei, Kremlinul observă modul în care acționează forțele NATO, ce pot face și ce nu pot face încă. Exercițiile militare ruso-belaruse Zapad-2025 (Vest-2025) au început în Belarus, iar acest lucru ar putea face parte din planul lor de instruire, a adăugat președintele.

„Ucraina propune apărarea spațiului aerian într-un mod coordonat, bine gândit și comun. Le-am prezentat partenerilor noștri modul în care acest lucru poate fi realizat. Detaliile sunt clare – cum să împiedicăm extinderea războiului și cum să oprim escaladarea acțiunilor Rusiei. Există suficiente forțe comune pentru a realiza acest lucru”, a declarat Zelenski în discursul său de miercuri seara.

Potrivit premierului polonez Donald Tusk, a fost vorba despre 19 drone rusești care au intrat în spațiul aerian al Poloniei. Totuși, potrivit presei, ar putea fi vorba despre peste 20 de drone. Fiecare dronă reprezintă câte o violare a spațiului aerian.

Rusia susține că nu intenționa să atace Polonia, iar oficialii au transmis că dronele utilizate nu ar fi avut o rază de acțiune suficientă pentru a ajunge până acolo.

NATO a invocat articolul 4 din tratatul alianței nord-atlantice care stipulează că statele aliate pot să se întrunească pentru consultări atunci când integritatea teritorială, politică, de independență sau securitate ar putea fi amenințată.

Nu este pentru prima dată când dronele rusești cad în alte teritorii din afara Ucrainei

Mai multe țări vecine ale Ucrainei au raportat incidente legate de drone rusești „rătăcite” care au ajuns pe teritoriul lor. O dronă bielorusă a căzut în Lituania la începutul lunii august, incidente similare au avut loc și în România, Republica Moldova și chiar precedente în estul Poloniei.