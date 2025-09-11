Războiul din Ucraina, ziua 1296. Statul Major al Armatei: Rusia a pierdut 1,091,890 de soldați / Civili din Donețk, evacuați după un atac cu drone care a ucis 25 de ucraineni

Dronele rusești căzute în Polonia: Zelenski acuză lipsă de acțiuni concrete / Oficialul propune crearea unui spațiu aerian comun

În urma atacului cu done rusești care au ajuns în spațiul aerian al Poloniei, Zelenski a precizat că Ucraina s-a oferit să colaboreze alături de parteneri pentru crearea unui spațiu aerian comun împotriva Rusiei. Totuși, președintele a observat și reclamă o lipsă de acțiuni internaționale cu privire la încălcarea spațiului aerian din Polonia.

Trump a vorbit cu președinții Poloniei și Franței după ce drone rusești au fost doborâte în Polonia

Președintele american Donald Trump a vorbit, miercuri seara, cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki, și cu cel al Franței, Emmanuel Macron, după ce drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez și au fost doborâte.

Mai mulți civili dintr-un sat din Donețk, evacuați în urma unui atac cu drone care a ucis 25 de ucraineni

Mai mulți civili dintr-un sat din Donețk au fost evacuați miercuri, în urma unui atac cu drone lansat de Rusia, care a ucis 25 de persoane.

„După ce Rusia a ucis 25 de civili într-un atac cu bombă, poliția a început să primească cereri de evacuare din partea locuitorilor satului”, se arată într-o informare emisă de Poliția Națională din Ucraina.

Evacuarea a fost una dificilă, spun polițiștii, pentru că multe dintre locuințele sătenilor au luat foc în urma atacului, iar cerul era încă împânzit de drone chiar și la a doua zi de după atac.

Atac cu drone la o unitate de învățământ din Sumî

Forțele ruse au atacat lansat un atac cu drone asupra orașului Sumî, în noaptea de miercuri spre joi. În urma incidentului, instituția de învățământ a luat foc, fiind distrusă de exploziile cauzate, potrivit lui Oleh Hryhorov, șeful administrației militare din Sumî, citat de Ukrainska Pravda.

Unul dintre cartierele din oraș au fost distrus. A izbucnit un incendiu, mai multe clădiri au fost distruse, iar vehiculele instituției au fost, de asemenea, avariate în urma atacurilor cu drone.

Atacul s-a petrecut în jurul orei 01:00.

Statul Major: Rusia a pierdut 890 de soldați miercuri

Potrivit datelor publicate de Statul General Major al Armatei din Ucraina, Rusia a pierdut 890 de soldați care au fost uciși sau răniți miercuri, ceea ce ridică numărul total al pierderilor de personal la peste 1 milion de soldați, încă de la începerea invaziei și până în prezent.

Potrivit ultimelor cifre, armata rusă a pierdut 1,091,890 de soldați.