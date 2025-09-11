Trump a vorbit cu președinții Poloniei și Franței după ce drone rusești au fost doborâte în Polonia

Președintele Donald Trump a vorbit miercuri seara cu președintele polonez Karol Nawrocki după ce drone rusești au intrat în spațiul aerian al Poloniei în timpul atacurilor asupra Ucrainei.

Înainte ca discuția telefonică dintre cei doi să aibă loc, Trump a postat pe pagina sa de Truth Social un mesaj: „Ce se întâmplă cu Rusia care încalcă spațiul aerian al Poloniei cu drone? Iată că începem!”.

Într-o postare pe X, Nawrocki a anunțat că a discutat cu Donald Trump despre evenimentul produs miercuri. „Cu puțin timp în urmă, am vorbit la telefon cu președintele SUA, Donald Trump, despre multiplele încălcări ale spațiului aerian polonez de către drone rusești care au avut loc noaptea trecută. Conversația face parte dintr-o serie de consultări pe care le-am purtat cu aliații noștri. Discuțiile de astăzi au confirmat unitatea aliaților”, a fost mesajul lui Nawrocki, potrivit POLITICO.

Ulterior, Trump a vorbit la telefon și cu președintele francez Emmanuel Macron, iar confirmarea discuției a fost făcută de liderul Franței într-o postare pe X. Acesta a spus că discuția cu Trump a fost, printre altele, și despre „evoluțiile îngrijorătoare ale războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina, în special după incursiunea dronelor rusești în Polonia”, notează Associated Press.

Drone rusești doborâte în Polonia. Articolul 4 al NATO, invocat

Miercuri dimineață, armata poloneză a anunțat că a doborât drone care au încălcat spațiul său aerian în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei. Este prima dată când un stat NATO neutralizează drone rusești pe propriul teritoriu.

După ce dronele rusești au fost doborâte pe teritoriul Poloniei, premierul țării, Donald Tusk, a afirmat că Polonia este cel mai aproape de intrarea într-un conflict armat de la cel de-al Doilea Război Mondial. El a adăugat că Varșovia a solicitat invocarea Articolului 4 al NATO și că țara are nevoie de mai multă solidaritate.

În replică, Rusia a respins toate acuzațiile primite, spunând că nu există dovezi care să arate că dronele din Polonia le aparțin și a negat că a vizat ținte din Polonia.