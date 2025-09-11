SUA: Exclusă din viața monahală pentru că a criticat războiul din Ucraina

Decizia a fost luată de ierarhia Bisericii Ortodoxe Ruse din Afara Rusiei (ROCOR), o ramură a ortodoxiei ruse care activează în SUA, dar se supune autorității Patriarhului de la Moscova. Măsura a fost justificată oficial prin „neascultare”.

Cunoscută pentru activitatea sa educațională online, sora Vassa Larin susține că adevăratul motiv a fost opoziția ei publică față de retorica religioasă folosită pentru a legitima agresiunea rusă, dat fiind faptul că a condamnat public invazia Rusiei în Ucraina și l-a criticat pe Patriarhul Kirill, liderul Bisericii Ortodoxe Ruse.

„Nu puteam să nu spun aceste lucruri”, a declarat călugărița în vârstă de 54 de ani, citată de Associated Press.

„Patriarhul Kirill manipulează termeni religioși, concepte spirituale pentru a atinge scopuri politice. Este foarte cinic și blasfemiator… Dar cea mai mare tragedie este că oamenii mor din cauza acestor lucruri”, a adăugat ea.

Kirill, liderul Bisericii Ortodoxe Ruse cu sediul la Moscova, este un susținător vocal al invaziei Ucrainei. El a binecuvântat oficial războiul, numindu-l un „război sfânt” împotriva unui „Occident decăzut”. Kirill folosește constant discursul religios pentru a justifica acțiunile politice și militare ale lui Putin, le-a cerut preoților să se roage pentru victoria Rusiei și a declarat că soldații ruși căzuți în luptă vor avea păcatele iertate.

Sancțiune fără precedent în diaspora ortodoxă

„Este primul caz cunoscut în care o biserică ortodoxă legată de Moscova sancționează un cetățean american pentru opoziția sa față de război”, a declarat sora Vassa Larin, într-un interviu acordat din Viena, acolo unde locuiește. Deși rezidentă în Austria, ea era în continuare sub autoritatea bisericească a ROCOR din statul New York.

Episcopul Luke Murianka, superiorul bisericesc direct desemnat să o supravegheze pe Vassa Larin în cadrul ROCOR, i-a cerut călugăriței, în ianuarie, să renunțe la activitatea sa publică – în special canalul YouTube Coffee with Sister Vassa, cu aproximativ 24.000 de abonați – și să intre într-o mănăstire: „Este dăunător spiritual pentru tine să trăiești în lume și să te ocupi de activitățile tale sociale actuale,” i-a scris acesta în e-mail, potrivit corespondenței făcute publice.

Exclusă în Occident, primită în Ucraina

Larin a refuzat să se retragă și să renunțe la activitatea ei media, ceea ce a dus la retragerea oficială a statutului său de călugăriță, confirmată în mai 2025 de Sinodul Episcopilor ROCOR.

Ea spune că decizia ierarhiei nu a fost doar o sancțiune personală, ci o încercare de a reduce la tăcere vocile critice din interiorul Ortodoxiei: „Ei nu au puterea de a redefini binele și răul și de a numi negrul alb și alb, negru”.

În prezent, ea își continuă activitatea teologică și educațională sub protecția Bisericii Ortodoxe a Ucrainei, unde a fost primită ca monahă și profesoară invitată la Academia Teologică din Kiev.

Părintele Cyril Hovorun, teolog ucrainean și profesor la University College Stockholm, care a fost el însuși caterisit de Kirill în 2024, consideră că excluderea Larin și alte acțiuni similare arată dorința Moscovei de a-și menține controlul asupra bisericilor din diaspora.

„Cred că Biserica Ortodoxă Rusă din Afara Rusiei tocmai s-a debarasat de singura voce profetică pe care o avea”, a declarat teologul ucrainean.