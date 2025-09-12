Premierul Poloniei îi dă replica lui Trump: Atacul cu drone rusești „nu a fost o greșeală”

Varșovia a reacționat ferm după ce președintele SUA, Donald Trump, a sugerat că încălcarea spațiului aerian polonez de către drone rusești ar fi putut fi o greșeală.

„Ne-am dori și noi ca atacul cu drone asupra Poloniei să fi fost o greșeală. Dar nu a fost. Și știm asta,” a declarat premierul Donald Tusk într-un mesaj pe platforma X.

Incidentul a avut loc miercuri dimineață, când armata poloneză a doborât drone rusești cu sprijinul avioanelor NATO, marcând prima dată când un stat membru al alianței a deschis focul în timpul războiului din Ucraina.

Adjunctul ministrului apărării, Cezary Tomczyk, a transmis la postul Polsat News că „nu există nicio îndoială că a fost un atac deliberat”, iar ministrul de externe Radoslaw Sikorski a subliniat, într-un mesaj video din Kiev, că „în noaptea în care 19 drone rusești au intrat în Polonia, peste 400 de drone și 40 de rachete au lovit Ucraina. Acestea nu au fost greșeli.”

La solicitarea Poloniei, Consiliul de Securitate al ONU urmează să se întrunească vineri, la ora locală 15:00, la New York, pentru a discuta incidentul.

Autoritățile poloneze consideră că pătrunderea dronelor în spațiul lor aerian reprezintă o escaladare gravă a conflictului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.