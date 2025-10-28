Ministrul Educației ia în calcul modificarea deciziei privind plata cu ora a profesorilor: „Vom discuta când lucrăm pentru bugetul de anul viitor”

Ministrul David a declarat marți, la Digi24, că interesul său pe termen scurt este acela de a include măsura majorării plății cu ora la profesori în bugetul de anul viitor, „în funcție de indicatorii fiscal-bugetari pe care o să-i avem”.

„Vom discuta când lucrăm pentru bugetul de anul viitor, de când putem face acest lucru (să se majoreze plata cu ora – n.r.) și în funcție de indicatorii fiscal-bugetari pe care o să-i avem. Nu vă pot spune acum exact din ce lună și cum, dar este printre primele măsuri pe care aș dori să le iau și să le prindem în bugetul pe anul viitor, buget pe care o să începem să-l discutăm cândva din sfârșitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie”, a spus ministrul David.

Acesta a mai menționat faptul că în prezent, media la plata cu ora a profesorilor se situează la 30-40 de lei și că „va trebui să creștem această valoare. Nu la nivelul la care a fost, dar va trebui crescută într-o logică educațională. Nu știu în acest moment cu cât”.

Totodată, pe fondul măsurilor fiscal-bugetare care au afectat și sectorul educației, în momentul actual, „24 lei este valoarea netă” pentru cea mai mică plată cu ora, în timp ce „valoarea pentru profesorii cu experiență, pentru cei cu gradul unu și așa mai departe, este mai mare”, a precizat el.

Începând cu 1 septembrie 2025, profesorii din învățământul preuniversitar care predau suplimentar în regim de plată cu ora sunt plătiți mai puțin decât până acum. Acum, plata cu ora se face prin raportarea salariului brut lunar la numărul mediu de ore lucrătoare pe lună, stabilit anual de Guvern și nu la numărul de ore de predare dintr-o lună, cum era până acum.