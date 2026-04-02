Ministrul Muncii despre legea salarizării: „Discuțiile sunt avansate. Ne dorim o formulă comparabilă cu legea salarizării acum în vigoare"

După ședința de Guvern, ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat că legea salarizării este în proces de revizuire, pentru a clarifica grilele și a asigura o ierarhie a salariilor în administrație.
Nițu Maria
02 apr. 2026, 13:52, Politic

Ministrul Muncii, Florin Manole, a vorbit joi despre stadiul proiectului legii salarizării, în cadrul unor declarații de presă după ședința de Guvern.

El a anunțat că discuțiile pentru noua lege sunt deja avansate și implică un grup de lucru format din reprezentanți ai Cancelariei, Ministerului de Finanțe și cu sprijinul Băncii Mondiale, cu rol de consultant pentru acest proiect.

„Da, discuțiile sunt nu doar începute, ci și avansate. Într-un grup de lucru cu Cancelaria și Ministerul de Finance, cu sprijinul Băncii Mondiale, care este consultant pentru acest proiect. Da, ne dorim o formulă comparabilă cu legea salarizării acum în vigoare, în care președintele să aibă cel mai mare salariu, dar nu am încă detalii să vă pot prezenta. O să o facem pe măsură ce proiectul va avansa”, a declarat Manole.

El a explicat și mecanismul grilei salariale analizate, care ar urma să fie raportată la salariul minim ce va crește la 4.325 de lei de la 1 iulie, însă cu mențiunea că referențialul nu va fi strict salariul minim.

„Este corect că unul dintre scenariile analizate are în vedere o grillă de la 1 la 8, însă trebuie să fac o precizare importantă, pentru că e foarte necesară. Chiar dacă referențialul va fi comparabil cu salariul minim din punct de vedere al quantumului, în următoarea legea salarizării nu va exista o corelare, sau va fi un indice de referință, să-i zic așa, nu salariul minim. Asta este un mod de a decupla legea salarizării de eventualele legalele anticipabilele creștere ale salariului minim. Sigur că asta fără ca în administrație să existe cineva care să câștige sub salariul minim, pentru că nimeni din România nu trebuie să câștige sub salariul minim și nu câștigă sub salariul minim. Doar că, încă o dată, referențialul nu va fi salariul minim, ci un indice comparabil cu salariul minim din punct de vedere al quantum-ului”, a precizat ministrul.

În ceea ce privește media creșterilor salariale, Florin Manole a spus că datele finale nu sunt încă disponibile și că prioritatea este reordonarea grilelor.

„Nu avem în acest moment analiza de la finanțe despre acest lucru. Interesul prioritar a fost să refacem ierarhia anexelor, pentru că avem în acest moment, în practică, din cauza asute de modificări la legea salarizării, o dezordonare a grilelor și interesul este să reordonăm aceste grile”, a spus Florin Manole.

