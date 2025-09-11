Ministrul Transporturilor anunță lansarea licitației pentru serviciile de consultanță ale drumului Bacău-Piatra Neamț

„Lucrările privind infrastructura rutieră din Neamț și Moldova se mișcă!!! Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț face un pas înainte: lansăm licitația pentru serviciile de consultanță, necesare pentru ca proiectul să fie urmărit și implementat ca la carte. Ce înseamnă asta? Consultantul va avea grijă ca proiectarea și lucrările să fie de calitate, termenele respectate și șantierul să meargă înainte fără blocaje”, scrie joi pe Facebook Ciprian Șerban.

El spune că este vorba de o investiție de peste 6 miliarde de lei, finanțată din bani europeni, care va lega Piatra Neamț de Autostrada Moldovei (A7). Investiția presupune 51 km de drum expres, 6 noduri rutiere și aproape 2000 de locuri de muncă în perioada construcției.

„Este un proiect uriaș, așteptat de toți cei din Neamț, Bacău și din toată regiunea. Ca nemțean, mă bucur să văd că drumul pe care îl așteptăm de atâția ani prinde viață. Mergem înainte pas cu pas, până la șantier și, mai apoi, până la inaugurare”, adaugă ministrul Transporturilor.