Ministrul Transporturilor anunță un pas decisiv pentru construirea Autostrăzii dintre Transilvania și Moldova

Ciprian Șerban a anunțat că luni „asocierea condusă de constructorul român UMB începe etapa de proiectare în cadrul contractelor de proiectare și execuție pentru loturile 1C Sărățeni-Joseni și 2B Grințieș-Pipirig, două dintre cele mai dificile loturi de autostradă pe care le vom construi în România.”

Cele două contracte pe care le derulează Compania Națională de Investiții Rutiere au fost semnate anul trecut și au o durată de realizare de 54 de luni. Odată cu începerea acestei etape, tot segment montan dintre Sărățeni și Pipirig în lungime de 116 kilometri este în faza de proiectare.

„Lotul 1C Sărățeni-Joseni are o lungime de 32,4 kilometri se desfășoară în județele Mureș și Harghita, iar pe traseu vor fi construite peste 30 de pasaje, trei tuneluri și două polate pentru permeabilitatea animalelor. Pentru lotul 2B Grințieș-Pipirig, pe care îl considerăm cel mai dificil al întregii Autostrăzi A8, pe traseul din județul Neamț sunt prevăzute 60 de poduri și pasaje și 16 tuneluri. Pentru conexiunea cu lotul 2A Ditrău-Grințieș, aflat acum în etapa de proiectare, a fost prevăzut un nod rutier lângă Tulgheș, iar la Est, pentru conexiunea cu Lotul 2C Pipirig-Vânători Neamț (Leghin), o descărcare provizorie, asigurând, astfel, funcționarea independentă”, a explicat ministrul Transporturilor.