Moment istoric: președintele Chinei a primit la Beijing un lider din Taiwan

Președintele Xi Jinping a primit-o la Beijing pe lidera opoziției taiwaneze, Cheng Li-wun, potrivit France 24. Reprezentanta Partidului Kuomintang a devenit primul lider al acestei formațiuni politice care vizitează China continentală în ultimii 10 ani. Opoziția din Taiwan pledează pentru dialog cu China, spre deosebire de actualul guvern care refuză orice negociere cu China care consideră insula propriul teritoriu.

Criticii, inclusiv cei din propriul partid, care susțin în mod tradițional relațiile cu China, au acuzat-o pe Cheng Li-wun că este prea pro-Beijing. Înainte de întâlnirea cu liderul chinez, ea a spus „sper ca astăzi să plantăm semințele păcii nu doar pentru poporul chinez de ambele părți ale strâmtorii, ci pentru întreaga omenire”,

În timpul întâlnirii de vineri Xi i-a spus lui Cheng că „tendința generală de apropiere, apropiere și unire ale compatrioților de pe ambele părți ale strâmtorii nu se va schimba”.

„Aceasta este o parte inevitabilă a istoriei. Avem încredere deplină în acest lucru”, a spus Xi în timpul discuțiilor.

De asemenea, el a declarat că oficialii din China sunt dispuși să continue dialogul cu grupurile din Taiwan pe „fundamentul politic comun de… opoziție față de independența Taiwanului”.

China a întrerupt contactul la nivel înalt cu Taiwanul în 2016, după ce Tsai Ing-wen din Partidul Democrat Progresist a câștigat președinția și a respins pretențiile Beijingului asupra insulei.

Relațiile dintre cele două țări s-au înrăutățit de atunci. China a intensifict presiunea militară prin desfășurarea aproape zilnică de avioane de vânătoare și nave de război în apropierea Taiwanului și prin exerciții militare regulat.