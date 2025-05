Moșteanu: Aritmetica parlamentară impune PSD la masa guvernării

„Nu funcționează altfel. E aritmetică simplă, parlamentară”, a declarat Moșteanu, oferind ca exemplu imposibilitatea formării unei majorități doar din USR, PNL și UDMR.

„USR are 13%, UDMR are 7%, PNL are 15%. Suntem la 35%. De la 35% până la 50% îți trebuie mult”, a explicat Moșteanu.

Referitor la o posibilă coaliție post-electorală care să includă PSD, PNL și USR, oficialul a subliniat că, deși și-ar dori o formulă guvernamentală doar cu PNL și UDMR, realitatea cifrelor impune prezența PSD la masa negocierilor.

Moșteanu a făcut distincție între diferitele curente din interiorul PSD, menționând că, deși unii membri ar putea fi mai apropiați de formațiunile extremiste, „mulți sunt conștienți de drumul pe care trebuie să-l parcurgă România” și sunt „social-democrați în sensul european al cuvântului”.

El și-a exprimat încrederea că România pro-europeană va prevala în fața celei „furioase”, subliniind că înțelege nemulțumirea alegătorilor față de corupție și de perpetuarea acelorași persoane în funcții publice.