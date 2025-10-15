Moșteanu, la Bruxelles: Apreciem participarea activă a Spaniei la forțele NATO din România

Moșteanu, prezent la Reuniunea miniștrilor apărării din statele membre ale NATO, a avut miercuri, 15 octombrie, la Bruxelles, o întrevedere bilaterală cu omologul spaniol, Margarita Robles Fernández.

Discuțiile au vizat problematicile curente de pe agenda Alianței și a Uniunii Europene, precum și aprofundarea cooperării bilaterale în domeniul apărării.

În ceea ce privește agenda NATO, cei doi oficiali au abordat teme de actualitate cu privire la consolidarea posturii aliate de pe flancul estic al Alianței, securitatea în regiunea Mării Negre și contracararea omnidirecțională a riscurilor și amenințărilor.

Grupul de Luptă al NATO

Ministrul apărării naționale a adresat mulțumiri omologului său pentru angajamentul Spaniei, în cadru aliat, față de regiunea Mării Negre și a declarat că apreciază „în mod deosebit participarea activă a Spaniei la Grupul de Luptă al NATO dislocat în România, precum și profesionalismul forțelor aeriene în executarea misiunilor de poliție aeriană, contribuții care consolidează securitatea regională și postura aliată pe Flancul Estic”.

Cei doi miniștri au apreciat necesitatea coordonării eforturilor în vederea consolidării stabilității și securității Alianței, având în vedere evoluțiile războiului din Ucraina. Acesta a indicat, totodată, nevoia continuării sprijinirii partenerilor vulnerabili din regiunea Mării Negre. De asemenea, oficialii au discutat despre stabilitatea din vecinătatea sudică a NATO și nevoia dialogului cu partenerii din această zonă.

O bună colaborare între forțele armate române și spaniole

În cadrul angajamentelor operaționale derulate sub egida Politicii de Securitate și Apărare Comună a Uniunii Europene cei doi oficiali au evidențiat buna colaborare dintre forțele armate române și spaniole în cadrul misiunilor și operațiilor, cu accent pe operația navală EUNVFOR ATALANTA, pentru care Spania asigură Comandamentul Operațional, și misiunea de instruire a UE în Republica Centrafricană (EUTM RCA), a cărei comandă este asigurată de România.

Întrevederea a reconfirmat voința politică de a avansa cooperarea bilaterală în cadrul efortului aliat, cu accent pe rezultate concrete, și de a asigura complementaritatea operațională și contribuții coordonate la securitatea euroatlantică. În context, ministrul român al apărării a subliniat importanța consolidării interoperabilității și a instruirii în comun, precum și deschiderea pentru extinderea cooperării în domenii de interes comun, inclusiv din perspectiva oportunităților de colaborare în domeniul industriei de apărare și a instrumentului financiar SAFE.