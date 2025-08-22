Nazare: Dacă factura se emite în august pentru consumul din iulie se aplică TVA de 21%

Dacă furnizorul de energie, gaze, apă sau telefonie emite factura în august pentru consumul din iulie se aplică automat cota în vigoare la data facturării, adică 21%, arată vineri ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care adaugă că afirmațiile unor români că „ar fi jefuiți” sunt false.

„Afirmațiile potrivit cărora românii ar fi prin aplicarea cotei majorate de TVA la facturile pentru luna iulie sunt false. Regula fiscală este simplă și neschimbată de ani de zile: TVA se aplică în funcție de data facturării sau a plății prevăzute în contract, nu de perioada calendaristică a consumului. Asta înseamnă că, dacă furnizorul de energie, gaze, apă sau telefonie emite factura în august pentru consumul din iulie, se aplică automat cota în vigoare la data facturării, adică 21%”, a scris vineri pe Facebook Alexandru Nazare.

El spune că aceeași regulă s-a aplicat și atunci când TVA a scăzut, iar oamenii au beneficiat de cote reduse la facturile emise după 1 ianuarie 2016 sau 2017, chiar dacă acestea priveau consumul din luna anterioară.

„Nu a existat nicio omisiune din partea Ministerului Finanțelor, aşa cum se propagǎ greşit în spațiul public. Articolul 281 din Codul Fiscal stabilește de multă vreme această procedură, folosită constant în toate situațiile de modificare a TVA.

Prin urmare, Ministerul Finanțelor a aplicat corect legea, fără să ia bani în plus de la cetățeni, iar orice încercare de denaturare a adevǎrului fiscal constituie fake news. Dacă, în schimb, există companii care au facturat diferit de prevederile legale, cu scopul de a obține sume necuvenite de la români, ANAF va interveni prompt pentru a verifica situația și a dispune măsuri clare. Nu vom accepta ca oamenii să plătească sume necuvenite”, adaugă ministrul Finanțelor.