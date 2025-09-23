Nazare: Schemă complexă de evaziune fiscală în domeniul ride-sharing. Prejudiciu de 266 milioane lei

„Inspectorii Antifraudǎ ANAF au anunțat recent descoperirea unei scheme complexe de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ (ride-sharing), prin care a fost creat un prejudiciu de peste 266 mil. lei la bugetul de stat. Cum funcționa aceastǎ schemă? O firmă intermediară reținea 5–10% comision de la șoferi, pe care îi plătea la negru. Evitau astfel plata contribuțiilor de sănătate și asigurare socială pentru șoferi și a impozitelor”, a scris pe Facebook Alexandru Nazare.

Pentru aceste practici, ANAF a aplicat amenzi de 4,8 milioane de lei, au fost deschise 90 de dosare penale, iar șoferii care nu emiteau bonuri fiscale au fost sancționați.

„Pentru prevenirea situațiilor similare în viitor, am introdus declarația informativă D397, care obligă platformele de ride-sharing să transmită date direct către Fisc. Acest instrument oferă control în timp real și permite intervenții rapide, pentru a preveni repetarea acestui tip de cazuri. Este absolut esențial pentru administrația fiscalǎ sǎ previnǎ, nu doar sǎ descopere şi sǎ penalizeze frauda. De aceea, mandatul ANAF rǎmâne unul ferm: sǎ îşi facǎ din ce în ce mai bine treaba”, adaugă Nazare.