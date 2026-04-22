Negoiță, întrebat despre huzurul PSD pe bani publici: Dacă cineva neagă asta se duce în ridicol

Robert Negoiță, primarul PSD din Sectorul 3 al Capitalei, spune că trebuie „rezolvate” „găurile negre” din buget, adică banii cheltuiți fără sens, care au împăvărat țara. Întrebat dacă nu a fost vorba și de un „huzur” PSD, Negoiță spune că nimeni nu poate nega asta, decât ducându-se „în ridicol”.
Laura Buciu
22 apr. 2026, 12:57, Politic

Întrebat, marți, la Digi 24, dacă toate găurile negre și huzurul de la stat sunt sunt cauzate și PSD-ului, Robert Negoiță a răspuns: „Păi dacă cineva neagă asta se duce în ridicol, părerea mea”.

În continuare, întrebat dacă i-a ascultat în ultima vreme pe Marcel Ciolacu sau pe Sorin Grindeanu în acest context, Negoiță a răspuns cu o întrebare: „Au negat că PSD are contribuție la componenta asta? Nu!”.

După ce i s-a reamintit că Olguța Vasilescu a spus că nu PSD a crescut inflația, Negoiță a spus că „anumite forme trebuie făcute și o discuție serioasă pe ce anume ne propunem și ce putem să rezolvăm e absolut necesară”.

„Faptul că anumite persoane și-au asumat acest rol de reformă (Bolojan – n.r.), eu nu am decât aprecieri și asta dincolo de persoane, dincolo de structuri politice. (…) Am mare împrendere că România are persoane inteligente și capabile să găsească soluții și cred că este un moment foarte bun de făcut reforme adevărate”, a spus Robert Negoiță.

Acesta nu poate spune dacă pentru reforma viitoare e nevoie de un premier PSD sau chiar despre Sorin Grindeanu în funcția de premier, dar afirmă că „nu cred că e discuție acum despre ce premier să propună PSD”.

