Negrescu, după absența României din noile numiri la SEAE: Reprezentarea noastră nu este un moft

Europarlamentarul Victor Negrescu critică lipsa României din lista celor 43 de oficiali numiți recent în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) și solicită Comisiei Europene explicații privind criteriile de selecție și respectarea echilibrului geografic.

Europarlamentarul Victor Negrescu a criticat, miercuri, faptul că România nu figurează printre cele 43 de nominalizări recente în structurile Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), în ciuda faptului că este al șaselea stat ca populație din Uniunea Europeană.

„România are nu doar dreptul, ci și obligația de a fi reprezentată adecvat în structurile externe ale Uniunii. Reprezentarea noastră nu este un moft, ci o necesitate pentru o politică externă comună puternică, echilibrată și credibilă”, a declarat Negrescu.

Acesta a reamintit că, în trecut, a sprijinit numirea unor români în poziții-cheie la nivel european și a avertizat că absența actuală ridică semne de întrebare cu privire la respectarea principiului echilibrului geografic și la recunoașterea contribuțiilor statelor membre.

Negrescu a transmis oficial Comisiei Europene și SEAE trei întrebări esențiale: „Care au fost criteriile de selecție și cum s-a respectat echilibrul geografic? De ce România nu a primit nicio poziție, în ciuda existenței unor diplomați cu experiență solidă? Ce măsuri se vor lua pentru ca România și alte state insuficient reprezentate să aibă acces echitabil la aceste posturi strategice?”.

„Diplomația europeană are nevoie de aportul fiecărui stat membru. România are oameni bine pregătiți, capabili să fie prezenți acolo unde se iau deciziile care definesc poziționarea Europei în lume”, a subliniat europarlamentarul.