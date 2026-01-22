Prima pagină » Politic » Negrescu, după trimiterea acordului UE–Mercosur la CJUE: Se infirmă retorica anti-europeană

Negrescu, după trimiterea acordului UE–Mercosur la CJUE: Se infirmă retorica anti-europeană

Parlamentul European, singura instituție din Uniunea Europeană aleasă democratic de cetățeni, a salvat situația, infrimând astfel retorica anti-europeană, susține europarlamentarul Victor Negrescu.
Negrescu, după trimiterea acordului UE–Mercosur la CJUE: Se infirmă retorica anti-europeană
Sursă foto: Andreea Alexandru / Mediafax Foto
Cosmin Pirv
22 ian. 2026, 14:44, Politic

El susține joi că acordul a fost trimis la Curtea de Justiție a Uniunii Europene în urma votului din Parlamentul European pe o moțiune solid argumentată, propusă de eurodeputați pro-europeni.

„Este un semnal important că Uniunea Europeană dispune de mecanisme democratice funcționale și că Parlamentul European poate interveni atunci când există îngrijorări reale în societate, în acest caz, din partea fermierilor, consumatorilor și a IMM-urilor. Este un fapt că, guvernele naționale au votat acordul în Consiliu, iar în multe state dezbaterea internă a fost insuficientă sau inexistentă. Tocmai de aceea, rolul Parlamentului European devine esențial: acela de a da voce celor afectați direct și de a cere claritate, transparență și respectarea regulilor comune. Iată că singura instituție din Uniunea Europeană aleasă democratic de cetățeni a salvat situația. Se infirmă astfel retorica anti-europeană”, a scrie pe Facebook Victor Negrescu.

El spune că au existat și multe poziții contradictorii în rândul unor eurodeputați români, unii votând diferit față de declarațiile publice, dar că este mai util „să ne concentrăm pe fondul deciziei și pe pașii următori, nu pe polemici sterile”.

„În calitate de șef al Delegației PSD din Parlamentul European, sunt mândru de colegii mei. Am arătat că atunci când suntem uniți și consecvenți putem avea un cuvânt greu de spus la nivel european. Votul delegației noastre a fost esențial pentru poziția finală a legislativului european și a fost în linie cu poziția multor eurodeputați pro-europeni din Franța, Polonia, Irlanda, Austria, Grecia, Croația, Belgia și alte state membre”, adaugă europarlamentarul.

El susține că votul nu este unul împotriva comerțului internațional, ci unul pentru responsabilitate.

„Cerem timp și garanții pentru agricultura și economia europeană. Susținem acordurile comerciale și piețele deschise, dar cu reguli clare, aplicabile și previzibile. Vom continua demersurile constructive pentru subvenții mai corecte pentru fermierii români, sprijin real pentru IMM-uri și standarde ferme de calitate și protecție a consumatorilor europeni”, mai spune Negrescu.

El adaugă că, pentru viitor, „este esențial ca pozițiile naționale să fie construite prin consultare reală, inclusiv cu eurodeputații români și cu reprezentanții Partidului Social Democrat”.

Victor Negrescu susține că joi se întâlnește cu liderii social-democrați europeni, înainte de Consiliul European, pentru a discuta soluții concrete și echilibrate: „Miza reală este rolul României în Europa și în lume”.

Recomandarea video

EXCLUSIV Activitatea procurorilor, îngreunată de CSM, care le-a restricționat accesul în aplicația informatică a instanțelor / Procurorii trebuie să ceară un cod de acces pentru fiecare dosar în parte
G4Media
Ciolacu, cel mai dur atac de până acum la Bolojan: „I-ai mințit cu cinism pe români/ Ți-ai înșelat partenerii de guvernare/ Ai mințit presa și mediul de afaceri/ Tot ce ai făcut e grosolan și crud”
Gandul
Surpriză colosală în Pro TV! Dublă lovitură pentru Cătălin Măruță: revine show-ul adorat de români. Cine îl va prezenta
Cancan
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport
Avocata care plănuia să „răzbune” moartea fiului ei prin asasinate, condamnată cu executare. Martorii: „Inculpata îl jignea în mod repetat, îi spunea că nu e bun de nimic”
Libertatea
Detalii șocante în cazul tânărului ucis în Timiș. Procurorii au scos la iveală planul cutremurător pus la cale de colegii lui Mario
CSID
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
Promotor