Negrescu, după trimiterea acordului UE–Mercosur la CJUE: Se infirmă retorica anti-europeană

El susține joi că acordul a fost trimis la Curtea de Justiție a Uniunii Europene în urma votului din Parlamentul European pe o moțiune solid argumentată, propusă de eurodeputați pro-europeni.

„Este un semnal important că Uniunea Europeană dispune de mecanisme democratice funcționale și că Parlamentul European poate interveni atunci când există îngrijorări reale în societate, în acest caz, din partea fermierilor, consumatorilor și a IMM-urilor. Este un fapt că, guvernele naționale au votat acordul în Consiliu, iar în multe state dezbaterea internă a fost insuficientă sau inexistentă. Tocmai de aceea, rolul Parlamentului European devine esențial: acela de a da voce celor afectați direct și de a cere claritate, transparență și respectarea regulilor comune. Iată că singura instituție din Uniunea Europeană aleasă democratic de cetățeni a salvat situația. Se infirmă astfel retorica anti-europeană”, a scrie pe Facebook Victor Negrescu.

El spune că au existat și multe poziții contradictorii în rândul unor eurodeputați români, unii votând diferit față de declarațiile publice, dar că este mai util „să ne concentrăm pe fondul deciziei și pe pașii următori, nu pe polemici sterile”.

„În calitate de șef al Delegației PSD din Parlamentul European, sunt mândru de colegii mei. Am arătat că atunci când suntem uniți și consecvenți putem avea un cuvânt greu de spus la nivel european. Votul delegației noastre a fost esențial pentru poziția finală a legislativului european și a fost în linie cu poziția multor eurodeputați pro-europeni din Franța, Polonia, Irlanda, Austria, Grecia, Croația, Belgia și alte state membre”, adaugă europarlamentarul.

El susține că votul nu este unul împotriva comerțului internațional, ci unul pentru responsabilitate.

„Cerem timp și garanții pentru agricultura și economia europeană. Susținem acordurile comerciale și piețele deschise, dar cu reguli clare, aplicabile și previzibile. Vom continua demersurile constructive pentru subvenții mai corecte pentru fermierii români, sprijin real pentru IMM-uri și standarde ferme de calitate și protecție a consumatorilor europeni”, mai spune Negrescu.

El adaugă că, pentru viitor, „este esențial ca pozițiile naționale să fie construite prin consultare reală, inclusiv cu eurodeputații români și cu reprezentanții Partidului Social Democrat”.

Victor Negrescu susține că joi se întâlnește cu liderii social-democrați europeni, înainte de Consiliul European, pentru a discuta soluții concrete și echilibrate: „Miza reală este rolul României în Europa și în lume”.