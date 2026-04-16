Negrescu: Nu a existat până acum niciun politician cu rezultate atât de slabe care să beneficieze de 10 luni de clemență

„Buna guvernare și rezultate pentru români. Aceasta trebuie să fie prioritatea tuturor. Discuția nu este despre persoane, ci despre performanța economică și socială și despre angajamentele asumate față de români. Sunt de bună-credință și cred cu tărie că această coaliție pro-europeană trebuie să performeze, însă acest lucru nu s-a întâmplat, iar datele sunt îngrijorătoare”, scrie joi pe Facebook Victor Negrescu.

Zece argumente pentru schimbare

Acesta a dat zece argumente pentru care coaliția pro-europeană are nevoie de un diagnostic real al situației dar și de o schimbare:

1. Românii consideră, în proporție de 80%, că țara merge în direcția greșită. 8 din 10 români sunt nemulțumiți de guvernarea condusă de premierul Ilie Bolojan. Acest lucru înseamnă un risc pentru viitorul României și al partidelor pro-europene.

2. În ultimele zece luni, datoria publică a crescut exponențial. Actualul guvern este, conform analiștilor, executivul cu cel mai accelerat ritm de îndatorare din ultimii 18 ani, de la ultima criză.

3. În ultimele 10 luni taxele au crescut exponențial, dar încasările din taxe au rămas aproape la fel ca în 2025. Majoritatea taxelor au împovărat direct cetățenii.

4. Consumul a scăzut cu aproape 25% din cauza deciziilor economice greșite. Neîncrederea și scăderea puterii de cumpărare îi afectează pe români. Grupurile vulnerabile au fost cele mai afectate.

5. A crescut inflația față de perioada anterioară. Inflația a fost în jurul a 10% în ultimele luni, România fiind pe primele locuri din UE.

6. Salariul minim pe economie nu a crescut de la 1 ianuarie cum era prevăzut pentru a ține pasul cu scăderea puterii de cumpărare. După negocieri dure, creșterea este prevăzută pentru 1 iulie. PSD susține menținerea măsurilor de sprijin fiscal pentru angajatori.

7. Bugetul național pentru anul 2026 a fost propus cu o foarte mare întârziere cauzând perturbări în implementarea investițiilor.

8. Managementul guvernamental a lăsat de dorit în ceea ce privește transparența și dialogul cu presa (exemple: cazul SAFE, cazul Mercosur și modul în care au fost tratați jurnaliștii)

9. Elemente comunicate trunchiat care dovedesc rea-voință atât public, cât și în interiorul coaliției (exemplu: cazul vilei de protocol)

10. Scandaluri (exemple: cazul de corupție de la PNL Vaslui, cazul Moșteanu, cazul evacuării românilor din Orientul Mijlociu).

Social-democratul arată că lista de probleme este și mai lungă și mai complexă.

„Un management guvernamental care duce România în direcția greșită”

„Realitatea este că nu a existat până acum niciun politician sau formulă guvernamentală cu rezultate economice și sociale atât de slabe care să beneficieze de 10 luni de clemență. Știu că pentru militanții de dreapta răspunsul cel mai ușor este că PSD este de vină pentru tot. Într-un fel, toate partidele politice au partea lor de responsabilitate, dar acest lucru nu este o scuză pentru a perpetua, doar din partizanat politic, un management guvernamental care duce România, conform indicatorilor economici și sociali reali, în direcția greșită”, adaugă Negrescu.

El spune că, în 20 aprilie, peste 5.000 de colegi din Partidul Social Democrat sunt invitați să își exprime opinia printr-o consultare transparentă și democratică: „La acest referendum participă persoane alese pe plan național și local, profesioniști în diferite domenii, oameni de toate vârstele și cu pregătire diversă, pe care cetățenii îi cunosc și îi susțin în localitățile lor. Aceiași colegi au votat acum un an pentru coaliția pro-europeană și au respins orice colaborare guvernamentală cu extremiștii”.

Social-democratul adaugă că prioritatea trebuie să fie însă „pe ce facem după ziua de luni”: „Partidul Social Democrat a propus o serie de măsuri economice și sociale viabile și este dispus să stea la masa discuțiilor, împreună cu președintele Nicușor Dan și partidele din coaliție, pentru a găsi o formulă, cu bună-credință, prin care structurăm guvernul într-o manieră prin care să performeze. Activitatea întregului Guvern trebuie analizată. Poate luăm exemplul Parlamentului European, unde colaborarea partidelor pro-europene nu a stat niciodată într-o singură persoană”.