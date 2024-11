Nicolae Ciucă: George Simion, într-o confruntare directă cu Marcel Ciolacu, poate să câştige alegerile

„În 2000, când PSD a intrat la guvernare, în 2000... După acelaşi scenariu, PSD vs. PRM, astăzi PSD plus AUR... E mare love, sigur că da. Este singura lui variantă să câştige alegerile. Deşi l-aş ruga pe Marcel Ciolacu să înţeleagă că George Simion nu este Vadim Tudor, Dumnezeu să-l odihnească. George Simion are alte instrumente în spate şi George Simion, într-o confruntare directă cu Marcel Ciolacu, poate să câştige alegerile, ceea ce va fi un dezastru pentru România”, spune Nicolae Ciucă la România TV.

El adaugă că „o portavoce a Rusiei în România, un partid pro-rus ar fi absolut neacceptabil”.

Întrebat dacă este convins că-l va învinge pe Marcel Ciolacu în turul doi, Ciucă spune: „absolut categoric şi la scor mare”.

Unele sondaje arată că Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă vor intra în turul doi al prezidenţialelor, în timp ce alte sondaje arată că Marcel Ciolacu şi George Simion vor trece de primul tur.

Primul tur al alegerilor prezidenţiale va avea loc pe 27 noiembrie, iar cel de-al doilea pe 8 decembrie.