Nicușor Dan a promulgat legea care confiscă banii obținuți prin cămătărie

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat luni, decretul de promulgare a modificării articolului 351 din Codul penal, care prevede confiscarea integrală a banilor oferiți și a dobânzilor percepute în cazurile de cămătărie.

Noua reglementare urmărește să elimine portițele legale care permiteau infractorilor să păstreze sumele împrumutate ilegal.

Deputatul Alexandru-Paul Dimitriu a salutat adoptarea legii, subliniind că „din acest moment, este confiscată întreaga sumă pe care a dat-o un cămătar cu titlu de camătă, cum era şi normal să fie”.

El a criticat opoziția unor parlamentari la acest proiect, afirmând că „în sală avem 21 de cămătari” și le-a transmis acestora „să le fie rușine”.