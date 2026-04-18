Nicușor Dan anunță „Săptămâna Europeană la Palatul Cotroceni”, cu dezbateri despre viitorul României în UE

Președintele Nicușor Dan organizează „Săptămâna Europeană la Palatul Cotroceni”, adică o serie de dezbateri despre rolul și prioritățile României în Uniunea Europeană.
Nițu Maria
18 apr. 2026, 12:57, Politic

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat sâmbătă lansarea inițiativei „Săptămâna Europeană la Palatul Cotroceni”, un proiect care va reuni, în perioada 5-9 mai 2026, o serie de dezbateri și evenimente dedicate rolului României în Uniunea Europeană.

Potrivit Administrației Prezidențiale, aceste întâlniri au ca scop începerea unor discuții și argumentate pe teme importante pentru țara noastră, în contextul european, inclusiv despre direcțiile de dezvoltare și prioritățile României.

Evenimentele vor include dezbateri, conferințe și prezentări pe teme variate, de la politică, economie și diplomație, până la educație, cultură, cercetare sau impactul tehnologiilor moderne și al inteligenței artificiale asupra instituțiilor.

La discuții vor participa experți, lideri politici, europarlamentari, reprezentanți ai societății civile și ai mediului academic, oameni de afaceri, dar și studenți și reprezentanți ai cultelor religioase.

Președintele Nicușor Dan va lua parte la aceste dezbateri și va avea dezbateri cu invitații.

Obiectivul principal este identificarea unor soluții prin care România să își consolideze poziția în Uniunea Europeană și să aibă un rol mai important în deciziile la nivel european.

Sursa foto: Administrația Prezidențială a României

