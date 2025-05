Nicușor Dan, despre construirea spitalului din Capitală: Nu era o locație fericită

Întrebat, la MCN Podcast, de ce a semnat autorizația de construire a unui spital oncologic din Capitală abia cu câteva zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale, Dan a răspuns: „Noi avem un spital privat, care are mai multe locații în România. Una este în București, una este total nefericită. Este în strada Sevastopol, aproape de intrarea în Calea Victoriei, unde este o densitate de construire deja foarte mare. Cei care au avut de a face cu acest spital, deja existent, și-au dat seama că nu ai unde să parchezi în zonă, e o zonă supraaglomerată. Pentru un nou corp de clădire, situația ar fi și mai gravă pentru locurile de parcare din zonă. Eu am apreciat că această autorizație ar fi nelegală. A fost un litigiu, l-am pierdut”.

„Într-adevăr, decizia definitivă a fost în iunie 2024, dar am așteptat redactarea ca să ne raportăm la ea. Redactarea a venit în martie sau aprilie 2025 și față de asta am redactat autorizația. În continuare, eu consider că am respectat hotărârea judecătorească, am semnat autorizația conform cu ce a scris în decizia Curții de Apel București”, a mai spus candidatul.

El a adăugat că este, în continuare, de părere că „acea clădire este nelegală pentru alte motive decât cele care au făcut obiectul litigiului”.

„Eu am spus de când a început discuția cu acest spital, cred că acum 3 sau 4 ani, că nu este locația fericită pentru acest corp de clădire. Dacă spitalul dorea, în timpul ăsta, în loc să ne judecăm în instanță pe niște chestiuni care țin de fapt de o chestiune comercială, putea să-l construiască deja”, a mai spus candidatul.