Nicușor Dan detaliază propunerea privind introducerea serviciului militar voluntar: Va fi „plătit de statul român”

Petru Mazilu
30 sept. 2025, 17:57, Politic

Președintele Nicușor Dan a răspuns unei întrebări în timpul unei conferințe de presă care a avut loc marți, la Timișoara.

„Cea mai importantă modificare a acestei legi este introducerea unui stagiu militar voluntar plătit de statul român”, a explicat Nicușor Dan.

El a oferit detalii despre propunerea de modificare a legii.

„Statul român îi va plăti și pe ofițerii care fac instruirea, și pe tinerii care vor parcurge acest stadiu voluntar de patru luni”, a mai spus Dan adăugând că astfel armata se va consolida și o parte din cei care fac stagiul ar putea să se angajeze.

Ce vizează proiectul

Serviciul militar voluntar, propus recent de Ministerul Apărării Naționale, va fi reglementat prin modificări la legea privind Statutul rezerviștilor voluntari și alte acte normative. Proiectul vizează introducerea unui stagiu militar voluntar de patru luni pentru tineri, care vor beneficia de o pregătire militară și, la final, de o compensație financiară în valoare de aproximativ 6.000 de euro sau trei salarii medii brute.

Obiectivul MApN este atragerea tinerilor pentru a crește numărul de rezerviști și pentru a asigura resursele umane necesare Armatei Române.