Nicușor Dan discută astăzi cu președinta Bulgariei despre atacurile asupra navelor din Marea Neagră

Președintele României, Nicușor Dan, va avea miercuri o convorbire telefonică cu președinta Bulgariei, Iliana Iotova, de la ora 15:00, despre atacurile asupra navelor din Marea Neagră și măsurile pentru asigurarea siguranței navigației maritime, potrivit Administrației Prezidențiale.

Premierul Ilie Bolojan a discutat și el marți, telefonic, cu omologul său bulgar, Rumen Radev, despre deteriorarea situației de securitate din Marea Neagră și atacurile asupra navelor comerciale, potrivit unui comunicat de presă al Guvernului.

„Premierul român a condamnat ferm atacurile asupra navelor comerciale din zona economică exclusivă a Bulgariei, subliniind că astfel de acțiuni împotriva navigației civile sunt inacceptabile și reprezintă încălcări grave ale dreptului maritim și ale dreptului internațional. Aceste atacuri sunt consecințe ale războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Cei doi oficiali au discutat despre consolidarea coordonării dintre România și Bulgaria, inclusiv prin cooperarea cu Turcia, pentru a întări securitatea regională, inclusiv cea maritimă”, se arată în comunicat, potrivit G4Media.

Important de amintit este că, pe 5 octombrie, nava turcească Royad Mammadov a fost lovită de drone în apropierea platformei „Pescăruș”, care aparține companiei Petrom. Doi membri ai echipajului au murit, iar alți 11 au fost răniți, potrivit autorităților.

Acesta este cel mai grav incident înregistrat în apropierea țărmului românesc de la începutul războiului declanșat de Rusia în Ucraina.

Ulterior, în noaptea dintre 12 și 13 octombrie, nava de marfă „CHELSEA 3″, sub pavilion maltez și deținută de proprietari ucraineni, a fost lovită de trei drone aeriene la aproximativ 18 mile marine est de orașul Beala, în apele teritoriale ale Bulgariei, informează BGNES.

Toți cei 15 membri ai echipajului au fost evacuați, iar șase marinari au fost răniți în urma atacului.

O altă navă a fost atacată la aproximativ 17 mile marine est de Krapets și s-a scufundat. Informațiile despre această navă și numărul supraviețuitorilor au fost contradictorii.

Ministrul bulgar al Apărării, Dimităr Stoianov, a avut convorbiri telefonice de urgență cu omologii săi din România și Turcia, după atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră, relatează Dunav Most, citat de Rador.

Bulgaria cere în acest moment intensificarea imediată a monitorizării și a schimbului de informații în regiunea Mării Negre, în cooperare cu structurile NATO.

Demersurile diplomatice au fost declanșate de incidentele de luni seară, când două nave au fost lovite. Guvernul bulgar a condamnat în mod ferm atacurile, pe care le consideră o încălcare gravă a dreptului maritim internațional.

În timpul discuțiilor cu viceprim-ministrul și ministrul Apărării Naționale din România, Radu Miruță, și cu ministrul Apărării din Turcia, Yașar Güler, a fost evaluată situația de securitate, concluzia fiind că aceasta s-a deteriorat extrem de mult.