Nicușor Dan, discuții cu „Prietenii competitivității” despre scăderea prețurilor la energie și debirocratizare: România susține soluții realiste

Anunțul a fost făcut de Nicușor Dan, printr-un mesaj publicat pe Facebook, potrivit căruia pe agenda discuției s-au aflat prețurile la energie, birocrația europeană și comerțul internațional.

„Am participat astăzi la o nouă discuție a Grupului „Prietenii Competitivității”, alături de lideri din 19 state membre UE, în perspectiva reuniunii Consiliului European de săptămâna viitoare. Am vorbit despre rolul prețurilor la energie în creșterea competitivității, despre comerțul internațional și despre simplificarea și debirocratizarea Uniunii Europene. Statele membre ale Grupului sunt de acord cu privire la necesitatea unor măsuri urgente de atenuare a prețurilor la energie, de exemplu printr-o mai mare flexibilizare bugetară în instituirea de măsuri de sprijin compensator”, a transmis șeful statului.

Debirocratizare la nivelul UE și proiectul „EU Inc.”

Un alt subiect abordat a fost simplificarea legislației și reducerea birocrației în Uniunea Europeană. Nicușor Dan a subliniat necesitatea accelerării măsurilor pentru crearea unei piețe unice europene mai simple, dar și inițiativa EU Inc.

„România susține soluții realiste, care să permită industriei autohtone să se dezvolte și să facă tranziția climatică fără să-și piardă competitivitatea. Cât privește simplificarea legislației și reducerea birocrației, este important să accelerăm implementarea măsurilor pentru crearea unei piețe europene unice mai simple, în special prin inițiativa Eu Inc. Prin această inițiativă se are în vedere introducerea unui set unic de reguli la nivel european și ar permite antreprenorilor să înființeze mai ușor o companie în orice stat membru”, a mai precizat Nicușor Dan.