Nicușor Dan îl primește, miercuri, la Cotroceni pe secretarul general al NATO, Mark Rutte

Președintele României, Nicușor Dan, îl va primi miercuri, 5 noiembrie 2025, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianței, anun ță Administrația Prezidențială.

„Vizita înaltului oficial al NATO are loc în contextul participării la Forumul NATO pentru Industria de Apărare / NATO-Industry Forum (București, 5-6 noiembrie 2025), eveniment destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele Aliate. Președintele României și Secretarul General al NATO vor participa împreună la Forum în data de 6 noiembrie 2025”, potrivit comunicatului de presă..

Pe agenda discuțiilor Președintelui Nicușor Dan cu Secretarul General al NATO se vor afla amenințările cu care se confruntă Alianța Nord-Atlantică, în special Flancul Estic, precum și modalitățile de creștere a securității României și a capacității colective de apărare și descurajare.

În programul oficial al Secretarului General al NATO mai figurează întâlniri cu alți oficiali români, precum și participarea la un eveniment de diplomație publică.