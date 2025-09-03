Nicușor Dan la Bookfest Chișinău: Cărțile ne dau acces la speranță, frumusețe și adevăr

„Continuăm o tradiție de dialog și de susținere a cărții în limba română pe ambele maluri ale Prutului, de recunoaștere a Culturii ca factor de unitate, de solidaritate, de dezvoltare, de afirmare a aspirațiilor noastre comune, democratice și europene”, a declarat președintele României în mesajul transmis miercuri la evenimentul de la Chișinău.

Nicușor Dan a acordat Înaltul său Patronaj evenimentului, alături de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Mesajul a fost prezentat de Cătălina Galer, consilier de stat, în cadrul ceremoniei de deschidere organizate la Centrul Mediacor din Chișinău.

„Grație Cărții, ne regăsim și putem dialoga în libertate, ne împărtășim ideile și înțelegem dincolo de cortina de fier a ideologiei, a războiului, a prejudecăților, a manipulării”, a subliniat președintele.

Referindu-se la contextul istoric, Nicușor Dan a amintit de perioada comunistă: „Ne amintim de anii dictaturii comuniste în care a scrie sau a citi o carte reprezenta un risc. În prezent, avem libertatea să citim și să luăm cărțile ca aliați în cunoașterea și afirmarea adevărului”.

Președintele a evidențiat importanța cărților în construirea unei culturi democratice: „Cărțile ne dau acces la speranță, frumusețe și adevăr, ne ghidează să descoperim istoria, să înțelegem conflictele care ne-au marcat trecutul recent.”

„În contextul relațiilor privilegiate pe care România și Republica Moldova le cultivă, Cartea nu rămâne doar un produs cultural, ci devine o punte de limbă, identitate și apartenență europeană”, a conchis Nicușor Dan în mesajul său.