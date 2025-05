Nicușor Dan: Respectăm tratatele la care suntem parte. Vrem să continuăm relația „foarte bună” cu Israelul

Preşedintele ales, Nicuşor Dan, a afirmat joi că are responsabilitatea de a respecta tratatele la care România este parte. El a adăugat că ţara noastră doreşte să menţină relaţia „foarte bună” cu Statul Israel, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă îl consideră responsabil pentru crime de război pe Benjamin Netanyahu, prim-ministrul Israelului, Nicuşor Dan a oferit un răspuns clar.

„Nu este treaba mea asta. Treaba mea este să respect nişte decizii ale unor tratate, curţi, în cazul acesta, la care suntem parte. Dincolo de asta, vrem să continuăm relaţia foarte bună pe care o avem cu statul evreu”, a declarat el în faţa presei.

Tot joi, Nicuşor Dan i-a transmis mulţumiri lui Netanyahu pentru felicitările primite după alegeri. În mesajul său el a oferit, de asemenea, garanţii privind continuitatea colaborării dintre România şi Israel.

Thank you, @IsraeliPM, for your kind congratulations. I genuinely appreciate your message and deeply value the historic friendship between Romania and Israel.

I assure you of my commitment to strengthening the relationship between our nations, which are united by shared…

— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) May 22, 2025