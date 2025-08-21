Președinta Comisiei Europene, „extrem de întristată” de situația gravă a copiilor din Fâșia Gaza

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este „extrem de întristată de situația copiilor din Gaza”. Informația a fost transmisă de purtătoarea de cuvânt a instituției, Arianna Podesta, joi după amiază.

„Este extrem de întristată de situația cu care se confruntă copiii din Gaza. Președinta a declarat că situația umanitară din Gaza este îngrozitoare”, a precizat Arianna Podesta despre președintă.

Potrivit acesteia, Ursula von der Leyen este una dintre oficialii care susțin în mod constant protecția copiilor la nivel mondial, scrie Euronews.

Purtătoarea de cuvânt a declarat că președinta Comisiei a inițiat, împreună cu prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, un apel pentru eliberarea copiilor ucraineni răpiți de Rusia.

„Ea a ridicat într-adevăr subiectul copiilor ucraineni răpiți de Rusia cu președintele Trump zilele trecute, în prezența liderilor europeni și a președintelui Zelenskyy. Aceasta este, desigur, o cauză foarte importantă, dragă inimii sale”, a spus Arianna Podesta.

Conform Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a cerut de mai multe ori un armistițiu în Fâșia Gaza pentru protejarea civililor și pentru apărarea dreptului la siguranță al copiilor.

Încă de la începutul lunii august, Ursula von der Leyen a cerut autorităților israeliene să își schimbe decizia privind ocuparea Fâșiei Gaza. În același timp, ea a solicitat grupului Hamas eliberarea tuturor ostaticilor.