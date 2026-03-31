Nicușor Dan: România a recuperat decalajul față de UE și vizează aderarea la OCDE și zona euro

România a înregistrat o creștere accelerată în ultimele două decenii, ajungând de la 26% din PIB-ul mediu pe cap de locuitor al Uniunii Europene – în anul 2000 – la aproape 80% în prezent, notează președintele Nicușor Dan într-o postare pe X.

„Aderarea României la Uniunea Europeană a fost o poveste de mare succes. Țara noastră avea un decalaj istoric față de țările dezvoltate, pe care l-a redus considerabil. În anul 2000, România avea doar 26% din PIB-ul mediu pe cap de locuitor al UE și am ajuns astăzi aproape la 80%”, a scris Nicușor Dan.

Șeful statului a subliniat că una dintre prioritățile mandatului său este reforma instituțiilor, „astfel încât acestea să poată pune bazele unei creșteri economice solide. Calitatea instituțiilor și modul în care acestea influențează prosperitatea tuturor românilor sunt esențiale”.

Aderarea la OCDE și adoptarea monedei euro, două obiective majore

Un alt obiectiv strategic menționat este aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) în acest an.

„Suntem în grafic și acest lucru se datorează în mare măsură și colaborării între partidele politice. Este o etichetă care va spune lumii că țara noastră are o guvernanță economică similară cu cele mai bogate țări”, a completat Nicușor Dan.

— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) March 31, 2026

Totodată, acesta a mai punctat faptul că trecerea la moneda euro „trebuie să fie un alt obiectiv major pentru România”.

„România își dorește o Uniune Europeană mai puternică economic, cu o Piață Unică funcțională, dar ca aceste lucruri să se reflecte în venituri mai mari pentru oameni și în companii mai competitive este necesară integrarea în nucleul economiei europene. Susținem inclusiv o piață energetică unică europeană în care energia nucleară să joace un rol mai important”, a adăugat președintele.

În plan regional, Nicușor Dan a reiterat sprijinul pentru Republica Moldova privind integrarea sa europeană. În plus, președintele a subliniat importanța viitorului buget european pentru perioada 2028–2034, care ar trebui „să atingă un echilibru între competitivitate și coeziune”, pentru a evita accentuarea diferențelor de dezvoltare între statele membre.