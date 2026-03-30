„Nu ne place să amenințăm, suntem împinși să o facem”, spune Sorin Grindeanu

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a prezentat în coaliție cinci scenarii pentru atenuarea șocului prețurilor la combustibil. Asta s-a întâmplat acum patru săptămâni, spune Grindeanu.

De atunci, nicio decizie. Niciun cadru legal adoptat.

„Aproape toate țările din Uniunea Europeană au făcut acest lucru. Noi nu”, a spus Grindeanu.

Liderul PSD a fost direct în privința responsabilității: „Totul pornește de la premier și de la Ministrul Finanțelor. Ei sunt cei care decid”.

„Dacă aplicam măsurile în septembrie, lucrurile stăteau altfel”

Grindeanu a reamintit că PSD a cerut în septembrie 2025 un pachet de relansare economică și modificări la administrația publică. Nu a fost aprobat atunci.

„Spuneam că dacă nu le aprobăm, intrăm în criză economică. Ce să vezi? S-a întâmplat”, a afirmat el.

Pachetul a fost aprobat abia în februarie 2026. Între timp, consumul a scăzut, producția industrială s-a prăbușit cu 16%, iar inflația a ajuns aproape de 10%.

„Suntem împinși să luăm decizii ultimative”

Grindeanu a recunoscut că PSD a recurs în repetate rânduri la presiuni politice pentru a debloca decizii în coaliție.

„Nu îmi place nici mie, nici colegilor mei să amenințăm de fiecare dată. Suntem împinși să acționăm în acest mod”, a declarat el.

A dat ca exemplu și bugetul: PSD a blocat lucrurile când pachetul de solidaritate nu a fost inclus.

„Eu nu vreau să ajungem acolo. Dar nu avem de ales”, a conchis Grindeanu.