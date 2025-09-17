Oana Țoiu a prezentat la Viena aportul României la securitatea nucleară globală

În cadrul evenimentului, șefa diplomației române a reafirmat poziția fermă a țării noastre privind dezvoltarea sectorului nuclear. „Ministrul român de externe a reiterat angajamentul ferm al României față de promovarea utilizării pașnice, sigure și responsabile a energiei nucleare, în conformitate cu standardele și cerințele internaționale”, conform ministerului Afacerilor Externe.

România și-a promovat candidatura la Consiliul Guvernatorilor AIEA și a subliniat sprijinul constant pentru activitatea organizației în domeniile cruciale ale non-proliferării, securității nucleare și cooperării tehnice.

„Intervenția națională în sesiunea plenară a Conferinței Generale a evidențiat contribuția României la consolidarea regimului internațional de neproliferare, inclusiv prin participarea activă la inițiativele relevante ale AIEA și prin găzduirea de exerciții, de cursuri în centrul național de pregătire pentru experți internaționali”.

Țoiu a evidențiat în discursul său și în întâlnirile bilaterale rolul strategic al energiei nucleare în tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon, aliniată cu obiectivele globale privind schimbările climatice, precum și importanța aplicațiilor nucleare în domeniul medical.