Oana Țoiu, despre desființarea IDR: Avem un punct de vedere negativ

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, se opune desființării Institutului Diplomatic Român, deși guvernul urmărește reducerea numărului de instituții pentru eficiență și economie bugetară.
Laurențiu Marinov
02 oct. 2025, 13:43

Ministrul Afacerilor Externe Oana Țoiu nu este de acord cu desființarea Institutului Diplomatic Român.

Ministrul de Externe a declarat la finalul ședinței de guvern de joi că nu are o opinie favorabilă desființăriii Institutului Diplomatic Român, propusă în Parlament.

„În acest moment avem un obiectiv, la nivelul guvernului, de a micșora numărul de instituții pentru a asigura și o mai bună coordonare, dar și a răspunde presiunii pe care o avem în acest moment în buget. Ministerul afacerilor Externe are un punct de vedere negativ față de proiectul pe care îl menționați dumneavoastră în Parlament”, spune Țoiu.

Oana Țoiu a mai spus că la nivelul Ministerului de Externe sunt luate în calcul alternative de a micșora numărul de instituții, „astfel încât să păstrăm reputația lor internațională și obiectivele la care acestea răspund”.