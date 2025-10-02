Oana Țoiu, despre desființarea IDR: Avem un punct de vedere negativ

Ministrul Afacerilor Externe Oana Țoiu nu este de acord cu desființarea Institutului Diplomatic Român.

Ministrul de Externe a declarat la finalul ședinței de guvern de joi că nu are o opinie favorabilă desființăriii Institutului Diplomatic Român, propusă în Parlament.

„În acest moment avem un obiectiv, la nivelul guvernului, de a micșora numărul de instituții pentru a asigura și o mai bună coordonare, dar și a răspunde presiunii pe care o avem în acest moment în buget. Ministerul afacerilor Externe are un punct de vedere negativ față de proiectul pe care îl menționați dumneavoastră în Parlament”, spune Țoiu.

Oana Țoiu a mai spus că la nivelul Ministerului de Externe sunt luate în calcul alternative de a micșora numărul de instituții, „astfel încât să păstrăm reputația lor internațională și obiectivele la care acestea răspund”.