Oana Țoiu promovează la Viena candidatura României în Consiliul Guvernatorilor AIEA

„În această calitate, România își propune să continue promovarea utilizării energiei atomice în scopuri pașnice, sigure și responsabile, să contribuie la consolidarea regimului global de neproliferare și securitate nucleară și să susțină proiectele cu utilizare medicală”, potrivit comunicatului emis, luni, de MAE.

Obiectivele au fost exprimate de ministrul afacerilor externe și în discursul susținut în sesiunea plenară a Conferinței Generale a AIEA. Votul final asupra candidaturii României va avea loc joi, 18 septembrie, după un an și jumătate de la inițierea procesului.

„În cadrul unei întrevederi cu Directorul General al AIEA, Rafael Mariano Grossi, la care a participat și reprezentantul permanent pe lângă organizațiile internaționale cu sediul la Viena, Stelian Stoian, ministrul Oana Țoiu a subliniat angajamentul concret al României în sectorul nuclear civil, evidențiind proiectele strategice de la Centrala Cernavodă – Retehnologizarea Unității 1 și constituirea Unităților 3 și 4 precum și potențialul proiectelor SMR”.

În discuțiile cu oficialul AIEA au fost abordate și teme de securitate regională. Șefa diplomației române și-a exprimat preocuparea față de situația de la centrala nucleară Zaporojie, aflată sub controlul Federației Ruse, subliniind că siguranța instalațiilor nucleare din Ucraina are o importanță crucială pentru întreaga Europă. Totodată, pe agendă s-a aflat și dosarul programului nuclear iranian.

Agenda Oanei Țoiu include marți, în marja conferinței, o întâlnire a reprezentanților guvernului României din delegația AIEA cu secretarul Energiei al SUA, Chris Wright, precum și un eveniment de dialog deschis cu comunitatea de români din Viena.