Olguța Vasilescu: Nu putem compara Oradea cu Cluj, Iași sau Craiova. Reforma trebuie făcută pe date reale

„Am urmărit conferința de presă a domnului premier Ilie Bolojan și ma bucur că a constatat și domnia sa că datele prezentate în coaliție nu erau cele reale, exact cum am spus și noi. A mai căzut și mitul că în administrația publică locală sunt cei mai mulți angajați dintre toate sectoarele bugetare. Se vorbea de peste 300 000, astăzi aflam de la dl Bolojan că, efectiv angajați, sunt doar 129.000. M-am bucurat să văd că a fost de acord că o primărie nu seamănă cu alta, că unele au și angajați pentru spații verzi sau salubritate în interiorul aparatelor, față de altele care au concesionat serviciile sau au propriile societăți, că și în administrația centrală trebuie făcute restructurări și alte lucruri pe care le-am spus și au fost însușite. Asta înseamnă că nu am pierdut cinci ore degeaba”, scrie pe Facebook primarul PSD al municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu.

Ea afirmă că a fost „cel puțin neadecvată” remarca despre calculul „corect” al personalului, pe care unii l-ar fi aplicat, în speță Oradea și Bihor, iar alții nu, sau că jumătate din unitățile administrativ teritoriale au „personal supradimensionat”, iar Oradea și Bihorul nu.

Vasilescu a subliniat că reforma propusă riscă să fie inechitabilă dacă se bazează pe „cifre comparative care dau bine doar dacă vrei să faci pe justițiarul”. Ea a anunțat că PSD va formula amendamente la pachetul legislativ și a cerut Guvernului să prezinte „calcule și date exacte”.