Ilie Bolojan, conferință de presă după ce a amenințat cu demisia: „Am avut o înţelegere, avem un program de guvernare pe baza căruia am acceptat să preiau această responsabilitate” / Nicușor Dan și liderii coaliției discută azi la Palatul Cotroceni

Ilie Bolojan, despre reforma administrației locale: Unele primării există doar pentru angajați, nu pentru cetățeni

Premierul Ilie Bolojan spune că multe primării nu își pot acoperi nici măcar cheltuielile de personal, fiind susținute integral din bugetul de stat. El susține că soluția este reducerea aparatului administrativ sau reorganizarea locală, inclusiv desființarea unor unități administrative nejustificate.

Nu pot gira ca banii din taxe pe locuințe să se ducă în găuri negre din administrație, spune Bolojan

Premierul Ilie Bolojan avertizează că reforma statului nu poate fi completă fără pachetul privind administrația locală. El susține că impozitele plătite de români trebuie să finanțeze investiții, nu cheltuieli inutile, și anunță analize pentru restructurări la toate autoritățile statului.

Nu vor fi creșteri de TVA și de taxe de anul viitor, spune premierul Bolojan. Însă trebuie îndeplinite anumite condiții

Premierul a fost întrebat marți, în contextul în care în acest moment nu sunt reduceri în administrația locală sau centrală, ce șanse sunt ca TVA-ul să crească de la începutul anului viitor.

„Dacă suntem realiști, știm că reducerea de cheltuieli nu se poate face de pe o zi pe alta. Gândiți-vă că atunci când reduci personal, de exemplu, sau reduci volume de investiții, trebuie făcute analize, trebuie respectate niște proceduri legale, trebuie notificat, trebuie comunicat, apar procese, apar dispute, care înseamnă că efectele reducerii de cheltuieli se văd peste câteva luni de zile, minim.”

Bolojan, despre posibila demisie: Dacă reducerea cheltuielilor și solidaritatea guvernamentală nu sunt respectate, „înseamnă că e greu să-ți exerciți această poziție”

Întrebat marți într-o conferință de presă dacă președintele Nicușor Dan este un partener al său sau o frână, premierul Ilie Bolojan a spus: „Partidele din coaliție și președintele României trebuie să fie și sunt partenerii premierului României, altfel lucrurile nu funcționează. Și toate aceste măsuri care au fost puse în practică sunt puse cu acordul partidelor din coaliție. Dar, într-adevăr, nu este niciodată foarte ușor atunci când ai 4 partide plus grupul minorităților să cazi de acord asupra unor detalii, asupra unor astfel de soluții la lucruri care nu sunt ușor de luat. Dar eu cred că avem înțelepciunea să ne respectăm înțelegerile și să facem ceea ce trebuie pentru România”.

LIVE TEXT transmis de Mediafax

Ilie Bolojan: „Săptămâna trecută s-au împlinit două luni de când acest guvern și-a preluat mandatul. La câteva zile după ce am preluat mandatul, am constatat că situația deficitului era mult mai dificilă decât știam. Am pus în practică câteva pentru a reduce deficitul, pentru a ne atrage fondurile europene și pentru a corecta nedreptățile. Am lucrat pe creșterea veniturilor și pe prioritizarea investițiilor. Nu era posibil la un deficit de 10% să corectezi cu o singură măsură acest deficit.”

„Primul pachet a urmărit această problemă și a rezolvat unele. Cel de-al doilea pachet reduce beneficiile care nu aveau în spate performanță.”

„Al doilea pachet format din 5 proiecte trebuia să fie completat de al șaselea. Proiectul care ține de reforma administrației locale, dar pentru că nu am ajuns la o înțelegere el nu a mai fost depus. Acest pachet este complementar celui de fiscalitate pentru că fără adoptarea lui nu ne valorificăm potențialul administrației locale și nu reducem o componentă importantă de cheltuieli pe care statul român nu o mai poate suporta.”

„Zona de administrație publică locală este un bloc mare de cheltuieli care adună peste 130.000 de oameni, parte în aparatele proprii, parte în zona de asistență socială.”

„Dacă nu controlăm cheltuielile de personal ale statului riscăm ca tot ce încasăm suplimentar să se ducă pe acest cheltuieli de personal și să ne întoarcem anul viitor în situația care suntem astăzi. E absolut necesară reforma.”

„Pachetul pe administrație avea trei direcții importante, cel de creșterea a capacității administrative. A doua componenta este partea de descentralizare unde există un acord.”

„Pe componenta de creștere a eficienței administrației locale nu s-a ajuns la o soluție pentru că implica o reducere de personal.”

„Ați auzit diferite cifre de reduceri care se aplică la o zonă sau alta. Administrația este dimensionată pe un număr mare de posturi raportat la numărul de locuitori. Fiecare localitate din România știe prin calculul pe cre îl primește de la prefecturile din județ câți angajați maxim poate avea.”

„Aceste organigrame trebuie să fie mai mici decât numărul mare de angajați. În multe localități mulți primari și-au calculat organigrama mult sub numărul maxim. Al treilea element este câte posturi sunt efectiv ocupate. Vacantele au un rol pentru că susțin posturi de șefi. Dacă vrem să vorbim de reduceri în administrație, trebuie să vorbim de numărul de posturi efectiv ocupate.”

„Când am propus procentul de 25% mi-am dat seama că efectele sunt aproape nule. Am propus o analiză cât se poate de corectă și sinceră privind administrația. Va exista un link cu aceste calcule publice.”

„Vă spun câteva ipoteze de lucru. Dacă vrem reducere de 5% înseamnă că ar trebui să reducem cu cel puțin 30% numărul maxim.”

„Aici, cu siguranță, există personal supradimensionat. Dacă vrem 10% reducere efectivă de personal, ar însemna ca din numărul total de posturi să avem aproximativ 40%.”

„Ministerul Dezvoltării va mai face o verificare de date pentru a identifica posibile erori. Aceste date fiind colectate prin cele două ministere Interne și Dezvoltare și comunicate de primării prefecturilor pot fi erori de comunicare.”

„Având în vedere că există multe cazuri de primării cu personal calculat corect înseamnă că și celelalte primării au oportunitatea să facă o analiză. Indiferent că se impune sau nu, pentru fiecare administrator a nu risipa banii de la cetățeni trebuie să fie o prioritate.”

„Acest pachet a fost agreat de către coaliția de guvernare la început. Am agreat o reducere de personal și în administrația centrală și în cea locală. Acest pachet trebuie urmat în paralel de reduceri în administrația centrală.”

Ilie Bolojan: „Le-am transmis că am avut o înțelegere, că am agreat un program de guvernare și dacă poți să exerciți ai nevoie de reformă. Dacă lucrurile sunt menținute, stabilitatea politică trebuie respectată. Dacă lucrurile nu sunt respectate, e greu să-ți exerciți aceste atribuții și ocupi un post fără să-l puneți în valoare.”

Bolojan, despre rămânerea sa în funcția de premier, care depinde de acceptarea procentului de 40% concedieri: „Respectarea angajamentelor politice este de natură să-ți permită să mergi mai departe.”

Președintele Nicușor Dan a cerut în coaliție ca normele tranzitorii pentru pensiile magistraților să fie de 15 ani, nu de 10, însă premierul Ilie Bolojan a păstrat în proiectul final varianta de 10 ani. Aceasta este a doua situație, după cazul creșterii TVA, în care solicitările președintelui nu au fost preluate în proiect.

Ilie Bolojan a explicat că fiecare persoană care ocupă o funcție publică are dreptul la un punct de vedere asupra unui proiect.

„El a avut un punct de vedere. Nu poți modifica un proiect după ce l-ai pus în consultare decât dacă vin amendamente. Pe componenta de magistrați nu am avut astfel de amendamente”, a spus premierul.

În cadrul conferinței de presă, Ilie Bolojan a fost întrebat dacă își va da demisia în cazul în care proiectul nu trece de Curtea Constituțională. El a răspuns că, atunci când un proiect important reprezintă un jalon, este greu de presupus că Guvernul mai are legitimitatea să vină cu alte măsuri dacă acesta nu trece.

Creșterea TVA la 23%

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat dacă poate asigura românii că TVA nu va crește de la 21% la 23%. El a răspuns că nu a existat o astfel de discuție și că, în ceea ce privește sectorul HoReCa, guvernul va analiza situația în octombrie și va decide dacă TVA rămâne la cota actuală sau va crește la cota standard.

Alte întrebări din cadrul conferinței de presă

În cadrul conferinței de presă, premierul Ilie Bolojan a fost întrebat ce credibilitate ar mai avea reformele în cazul în care și-ar da demisia. El a spus că o astfel de problemă nu se pune în timpul în care se desfășoară procedura parlamentară de asumare.

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat care este suma de bani care se va economisi dacă se reduce numărul de posturi cu 25% sau 40%. El a clarificat că discuția este despre o reducere de 10% sau 15% și a sugerat ca suma să fie calculată astfel: 13.000 de posturi înmulțit cu salariul.

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat despre obstacolele întâmpinate în implementarea reformelor, având în vedere că, deși exista consens politic, calendarul nu a fost respectat. Bolojan a declarat că este dificil să reduci cheltuieli, să prioritizezi investiții și să reeșalonezi proiecte, motiv pentru care nu se vede entuziasm și nici asumare deplină în implementarea reformelor.

Bolojan: „Nu cred că putem încheia anul cu un deficit sub 8%”

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat când vom putea vedea un pachet de relansare economică. El a spus că este nevoie să atragem fonduri europene și să aducem investiții în domenii cu deficite comerciale mari.

De asemenea, întrebat despre nivelul deficitului cu care se va încheia anul, Bolojan a spus că nu crede că acesta va fi sub 8%. El a precizat că Ministerul Finanțelor va comunica estimările odată cu rectificarea bugetară programată pentru această lună.

UPDATE 10:00 Conferința de presă a început

Conferința de presă susținută de Ilie Bolojan a început.

Știrea inițială

Premierul Ilie Bolojan va susține astăzi o conferință de presă la ora 10:00, prima după ce a amenințat partenerii de coaliție, atât în discuții interne, cât și în mesaje publice, că își dă demisia dacă nu primește sprijin pentru reducerea numărului de angajați în primării.

Tot astăzi, Ilie Bolojan va participa, alături de ceilalți lideri ai coaliției, la o întâlnire împortantă alături de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni.

Printre subiectele discutate se numără și reforma administrației publice, care a reprezentat una dintre cele mai mari probleme în coaliție.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a confirmat că întâlnirea va avea loc marți, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni.

Conferința de presă va avea loc conform programului oficial transmis de Palatul Victoria.

Ilie Bolojan va prezenta planul de reformă în administrația publică locală și va răspunde întrebărilor jurnaliștilor privind evoluțiile care au avut loc în ultima perioadă, precum și tensiunile generate de pachetele de măsuri fiscale. Mediafax.ro va transmite în direct declarațiile premierului.

Surse politice au confirmat pentru Mediafax că premierul nu dă semne că și-ar schimba poziția referitor la demisia sa, în contextul nemulțumirilor legate de reforma administrativă.

Aceleași surse au confirmat că în ședința de duminică a coaliției, Ilie Bolojan a declarat că și-a asumat reforma administrației publice și că, dacă aceasta nu se va realiza, coaliția trebuie să își caute alt premier.

În ședința PNL de luni, Bolojan și-a susținut în continuare dorința de a pleca de la guvernare și a amenințat iarăși cu demisia, spun aceleași surse pentru Mediafax.

Luni seară, Ilie Bolojan a venit în fața plenului reunit al Parlamentului pentru a pune Guvernul la răspundere pe cinci dintre cele șase proiecte din Pachetul fiscal 2. În același timp, PSD a împiedicat adoptarea pachetului pentru reforma administrației publice.