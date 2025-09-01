Bolojan: Salariile și investițiile nu s-au reflectat în calitatea serviciilor medicale

„Deși bugetele pentru sănătate au crescut an de an, deși au fost creșteri salariale mari în anii trecuți și s-au făcut investiții în sistem, acest lucru nu s-a reflectat îndeajuns în îmbunătățirea calității serviciilor medicale, iar în acest timp, problemele s-au acumulat. A venit vremea să facem ce trebuia făcut de mult”, a spus șeful Guvernului.

Mai multe ordine și corectitudine în sistem

El a declarat că proiectul va aduce mai multe ordine și corectitudine în sistem, mai multă grijă pentru pacienți și resursele alocate lor, reduce risipa și face sistemul mai accesibil.

„În primul rând, reforma pe care o propunem azi pornește de la principiul reorientării pacienților din zona de spitalizare către medicina de familie și medicina de specialitate. Din eliminarea internărilor care nu sunt necesare și tratarea pacienților la medicul de familie sau de specialitate, se pot economisi peste 3 miliarde de lei care să fie redirecționați tot pentru servicii medicale. Modalitatea de plată pentru medicii de familie se va schimba. Vom pune accentul pe serviciile oferite pacienților care vor constitui peste două treime din plată. Doar o treime din banii plătiți vor fi pe baza numărului de pacienți înscriși pe listă”, a declarat Bolojan.

A doua direcție a proiectului vizează servicii mai accesibile

„Pacienții din comunitățile izolate vor avea acces mai rapid la consultații primare. Seniorii, bolnavii cronici și persoanele cu dizabilități primesc îngrijire la domiciliu fără costuri suplimentare. Se schimbă și mecanismul prin care asigurăm accesul la medicamente inovative, în așa fel încât să fie predictibil și fără presiune pe bugetul public, încurajând prescrierea de medicamente generice”, a mai spus Bolojan.

El a mai declarat că, pentru a asigura un management profesionist în spitale, contractele vor fi pe bază de indicatori de performanță, evaluarea se va face transparent și se elimină numirile fără concurs.

„Crește responsabilitatea managerilor și a șefilor de secții. Se introduc sancțiuni clare și mecanisme pentru recuperarea sumelor pentru servicii efective, practică prin care s-au sifonat uneori bani de la buget. Crește ponderea plăților pe servicii medicale și scade ponderea influențelor salariale ca mecanism de plată”, a mai declarat șeful Guvernului.

Premierul a spus că vor fi responsabilizate și spitalele private: „Acestea vor fi obligate să suporte costurile dacă pacientul este externat, nejustificat și reinternat într-un spital public în 48 de ore pentru aceeași patologie”.