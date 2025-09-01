Revoluție în ANRE, ASF și ANCOM: Bolojan anunță tăieri de posturi și salarii cu 30%

„Toate trei au fost create pentru a păstra un echilibru în trei dintre cele mai importante pieţe, cea a energiei, cea financiară şi cea de telecomunicaţie. Din păcate, aceste autorităţi de reglementare şi control au ajuns de-a lungul anilor să aibă scheme de personal umflate artificial şi, mai grav, să ajungă la niveluri de salarizare care nu mai au nicio legătură cu realităţile economice din această ţară”, a spus premierul.

Ilie Bolojan a transmis că proiectul propune o reducere de personal cu 10% a numărului posturilor de specialitate şi cu 30% a posturilor de suport. El anunţă şi restructurarea organigramelor: „Noile structuri trebuie să respecte reguli clare, compartimente care nu pot depăşi 20% din totalul posturilor, nu mai pot fi create funcţii fără corespondent în clasificarea ocupaţiilor din România şi se vor elimina suprapunerele de atribuţii”.

Premierul a mai vorbit şi de nivelul remuneraţiilor: „Reducem cu 30% salariile pentru tot personalul şi indemnizaţia conducerii. Dacă le cerem cetăţenilor să accepte reguli de disciplină bugetară, nu putem să menţinem în paralel conduceri care căştigă venituri de câteva ori mai mari decât demnitarii statului. De asemenea, limităm bonusurile pe care şi le pot acorda conducerile: Maxim de două ori indemnizaţia brută lunară pentru funcţia de ministru. Pentru următorii ani, aceste bonusuri vor rămâne suspendate”.

De asemenea, el susţine că legea prevede obligaţia ca organigramele şi nivelurile de salarizare să fie publicate pe site-urile instituţiilor.