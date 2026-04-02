OPIA: România, actor strategic pe flancul estic la 22 de ani de NATO

„Momentul aniversar va fi marcat printr-un eveniment special organizat de OPIA România pe 6 aprilie, la București: NATO Day 2026, la care vor participa reprezentanții companiilor din domeniul apărării, ai ministerelor de resort, corpului diplomatic, precum și ai mass-media”.

Potrivit analizei, „dacă în 2004 aderarea însemna în primul rând obținerea unei garanții de securitate fără precedent, în prezent România se conturează tot mai clar ca un pilon strategic pe flancul estic al Alianței”, evoluția fiind reflectată atât în angajamentele operaționale, cât și în creșterea constantă a bugetului pentru apărare.

„Datele oficiale NATO indică o creștere constantă a bugetului militar al României, de la aproximativ 1,3% din PIB în 2014 la aproximativ 2,45% în prezent*. Până în 2035, România și-a asumat, prin Strategia Națională de Apărare a Țării 2025 – 2030, creșterea graduală a cheltuielilor pentru apărare până la 5% din PIB”.

Reprezentanții organizației subliniază că „această evoluție reflectă nu doar respectarea angajamentelor asumate în cadrul Alianței, ci și o adaptare accelerată la un mediu de securitate deteriorat la nivel global”.

În același timp, contribuția României la misiuni internaționale este evidențiată ca un element esențial. Participarea „cu peste 30.000 de militari la misiuni internaționale sub egida NATO, în teatre precum Afganistan, Kosovo sau Irak. Această contribuție constantă a consolidat statutul țării ca aliat de încredere și furnizor de securitate, nu doar beneficiar al acesteia”.

Poziția geografică este considerată un avantaj strategic major. „Poziția României, la intersecția dintre Marea Neagră și frontiera estică a Alianței, a devenit un element central în strategia NATO de descurajare și apărare”, în condițiile în care infrastructura militară dezvoltată în ultimii ani contribuie direct la stabilitatea regională.

„Rolul României pe flancul estic devine tot mai relevant”

„Infrastructura militară dezvoltată în ultimii ani, inclusiv facilitățile de la Mihail Kogălniceanu și sistemul de apărare antirachetă de la Deveselu, integrează România în mecanismele esențiale de securitate ale Alianței și contribuie direct la stabilitatea regională”.

„Apartenența la NATO reprezintă, pentru România, nu doar cea mai solidă garanție de securitate din istoria sa recentă, ci și un cadru esențial pentru dezvoltarea capacităților naționale de apărare și pentru consolidarea industriei de profil. În actualul context geopolitic, rolul României pe flancul estic devine tot mai relevant, iar responsabilitatea noastră, ca stat aliat, este să contribuim activ la securitatea colectivă”, declară Răzvan Pîrcălăbescu, președintele OPIA România.

Parteneriat strategic consolidat cu Statele Unite ale Americii

Analiza mai arată că parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii a accelerat modernizarea armatei.

„În același timp, parteneriatul strategic cu Statele Unite a accelerat procesul de modernizare militară. Statele Unite au în derulare contracte de aproximativ 6,2 miliarde de dolari pentru furnizarea de echipamente și servicii militare către România. Printre cele mai importante achiziții recente se numără sisteme de apărare de coastă Naval Strike Missile, echipamente pentru avioanele F-16, sisteme de rachete Patriot și lansatoare HIMARS. Aceste investiții nu doar cresc capacitatea de apărare a României, ci sporesc interoperabilitatea cu aliații și capacitatea de reacție într-un context de securitate tot mai complex”.

În concluzie, OPIA subliniază că „beneficiile apartenenței la NATO depășesc dimensiunea strict militară”, iar „stabilitatea de securitate oferită de Alianță a contribuit decisiv la consolidarea încrederii investitorilor și la integrarea economică a României în spațiul euro-atlantic”.

„În actualul context geopolitic, marcat de instabilitate la granițele estice ale Europei, România nu mai este doar un beneficiar al securității colective, ci un actor indispensabil în menținerea echilibrului regional”, mai arată analiza.