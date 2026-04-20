Ora zero pentru coaliție. Ședință PSD decisivă. Pe masă, retragerea sprijinului pentru Bolojan

Membrii PSD vor răspunde la o singură întrebare. Aceasta va fi stabilită în cursul dimineții de Biroul Permanent Național. PSD decide dacă partidul îi mai acordă încredere premierului Ilie Bolojan.

Șeful Executivului a exclus varianta demisiei. Prin urmare, PSD își va retrage proprii miniștri din Guvern. Consecința directă: Executivul devine interimar pentru 45 de zile.

În această perioadă poate fi depusă o moțiune de cenzură în Parlament.

Duminică seară, Grindeanu și Bolojan și-au adresat atacuri reciproce la televiziune.

La consultare sunt așteptați aproximativ 5.000 de membri de partid. Același mecanism a fost folosit când PSD a votat intrarea la guvernare. Atunci, aliații au fost PNL, UDMR, USR și reprezentanții minorităților naționale.

Conducerea PSD spune că mesajul întâlnirilor regionale a fost clar. Partidul nu îl mai dorește pe Bolojan în fruntea Guvernului.

Premierul a confirmat că decizia PSD pare deja luată. „Zarurile au fost aruncate”, a declarat Bolojan la Radio România Actualități.

El nu intenționează să-și depună mandatul. Președintele Nicușor Dan nu i-a cerut acest lucru. PNL îl susține în continuare.

Schimbul de replici de duminică seară

Grindeanu a acuzat că economia a fost tratată „ca un dosar de insolvență”. El a avertizat că fondurile din PNRR sunt în pericol.

Bolojan a replicat că miniștrii care critică Guvernul fără să demisioneze vor fi eliberați din funcții. El a invocat prevederile constituționale.

Avertismentul USR

Liderul USR Dominic Fritz a acuzat PSD că destabilizează guvernarea încă de la început. El a enumerat: campanii de denigrare, moțiune votată alături de AUR, ignorarea acordurilor asumate. „Prin declanșarea unei crize, veți sărăci țara și mai tare”, a transmis Fritz. El a anunțat că USR va apăra actuala guvernare cu toate mijloacele.

Ce urmează după decizia de luni

Dacă PSD retrage sprijinul politic, Bolojan va primi un termen de 24 până la 72 de ore pentru a demisiona. Dacă refuză, miniștrii PSD părăsesc Guvernul. Executivul devine astfel interimar. Poate urma o moțiune de cenzură, depusă de PSD sau de AUR.

Premierul recunoaște că aritmetica parlamentară este complicată. Un guvern majoritar are nevoie de susținere parlamentară și nu e ușor de construit. PNL a decis că nu va mai guverna cu PSD după această criză. USR a luat aceeași decizie în forurile de conducere.

Consultări la Cotroceni și presiuni sindicale

Grindeanu anticipează consultări la Cotroceni marți sau miercuri. Președintele va afla astfel ce dorește fiecare partid. El a recunoscut că a discutat recent cu Nicușor Dan, fără a dezvălui detalii.

Blocul Național Sindical i-a cerut președintelui să inițieze negocieri pentru o guvernare stabilă. În lipsa unei coaliții viabile, BNS cere alegeri anticipate.

Nicușor Dan s-a întâlnit miercuri cu Bolojan, discuțiile durând aproximativ două ore. El a vorbit și cu Grindeanu în această săptămână. Joi, președintele a declarat că încearcă să rămână mediator între cele două tabere.