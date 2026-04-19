Premierul Ilie Bolojan a anunțat duminică seară că social-democrații, numiți în funcții publice care îl critică public și nu fac politica guvernului, vor fi demiși.
Ilie Bolojan, despre social-democrații din funcții guvernamentale: „Dacă nu au demnitatea să demisioneze, trebuie să le-o redai eliberându-i din funcție”
Sursa foto: Captură Video
Laurențiu Marinov
19 apr. 2026, 22:39, Politic

Prim-ministrul Ilie Bolojan a afirmat duminică seară la B1 că reprezentanții guvernului din instituții ale statului, inclusiv prefecții numiți de PSD și vor pierde funcțiile. Dacă nu vor demisiona, atunci vor fi eliberați din funcție.

„În condițiile în care ai oameni care reprezintă guvernul, care îl critică pe premier, prin postări, ceea ce nu se face nici într-un guvern din lumea asta, atunci, dacă nu au demnitatea să demisioneze, trebuie să le-o redai eliberându-i din funcție.

Oamenii care nu înțeleg că a fi într-un guvern înseamnă și un act de responsabilitate și de decență publică, vă dați seama că dacă nu te poți baza pe ei, indiferent ce guvern este, decizia rațională este să-i înlocuiești”, a declarat premierul.

Prim-ministrul susține însă că nu toți oamenii care sunt propuși de un partid sau altul trebuie înlocuiți numai pentru că sunt de la un partid sau altul. „Sunt oameni competenți propuși de toate partidele, inclusiv de PSD, și sunt oameni care, acum să spun, sunt acolo doar pe baza unei susțineri politice, dar dacă nu fac politica guvernului, n-au de ce să mai stea”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Prim-ministrul a mai spus că în  perioada următoare se proceda conform prevederilor constituționale. Cât timp guvernul nu este demis de către Parlament printr-o moțiune de cenzură, el va funcționa în termenele care sunt prevăzute de Constituție.

