Ilie Bolojan despre mesajele de susținere și manifestul organizat luni: „Nu e vorba de persoana mea, ci este vorba de un mod de guvernare, de responsabilitate”

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seară, la B1 TV, că a primit mesaje de susținere în contextul tensiunilor politice din ultimele zile și amenințărilor venite din partea PSD.

Întrebat despre reacțiile publice și despre manifestul anunțat luni, în sprijinul său, premierul a spus că nu vede discuția ca fiind despre propria persoană, ci despre direcția în care se îndreaptă România.

Luni, 20 aprilie, de la ora 18:00, în Capitală este anunțată o manifestație de sprijin pentru premierul Ilie Bolojan, în aceeași zi în care PSD urmează să stabilească dacă rămâne sau nu la guvernare.

Anunțul privind protestul a fost distribuit pe rețelele de socializare de actrița Oana Pellea, ca un gest de susținere pentru premier.

De asemenea, Asociația Alternativa Civică Timișoara a anunțat un protest în Piața Victoriei din Timișoara, programat tot pentru luni seara. Acțiunea va începe la ora 19:00.

„Am primit mesaje de sprijin și le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în aceste mesaje de susținere. Nu e vorba de persoana mea din punctul meu de vedere, ci este vorba de un mod de guvernare, de responsabilitate, de normalitate, de grijă față de banul public și de seriozitatea de a trata lucrurile în mod corect. Nu de fugă de răspundere, nu de lipsă de curaj, de vânturarea de minciuni în spațiu public, așa cum, din păcate, vedem că se întâmplă în această perioadă și, din păcate, oamenii din conducerea PSD fac aceste lucruri”, a afirmat Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a respins și criticile venite din zona politică potrivit cărora ar avea un stil autoritar de conducere. „Sunteți dictator?”, a fost Bolojan întrebat.

„Așa cum s-a văzut în toate discuțiile la care am participat în ședințele de guvern, în cele de coaliție, mi-am susținut puncte de vedere întotdeauna, dar nu înseamnă că punctele mele au fost cele care au fost adoptate la final. Dacă nu aș fi un om al dialogului și al înțelegerii, nu ar fi fost deciziile luate prin consens. Deci, ideea asta de dictator nu stă în picioare”, a spus acesta.

El a declarat că autoritatea este necesară în funcția de premier pe care o ocupă, dar trebuie diferențiată de comportamentul autoritar.

„Dar cred că un om care este pe o funcție publică, indiferent unde este, trebuie să aibă autoritatea și seriozitatea de a face lucrurile, pentru că, altfel, autoritatea este un instrument de lucruri. Dacă o ai, poți să realizezi ceva. Dacă nu o ai, n-ai cum să împingi lucrurile. Dar una este să ai autoritate și alta este să fii un dictator”, a explicat Ilie Bolojan.